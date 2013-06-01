تصعب علينا .. يا الكندري

يقولون في عالم الرياضة بأن عملية اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية تعود الى قناعات المدربين والاجهزة الفنية وحدهم وقد يكون هناك لاعب او اكثر تنادي به الجماهير وبعض أجهزة الاعلام بضمه الى صفوف المنتخب لتألقه وبروزه وارتفاع مستواه الفني والبدني والمهاري وثبات وتميز ادائه خلال موسم كامل ولكن قد يكون في نظر الجهاز الفني غير مؤهل للعب ضمن صفوف المنتخب او حتى مجرد اختياره كبديل ثالث!

وقد يضطر مدرب منتخب ان يختار لاعبا محددا بأوامر عليا كما حدث للاعب منتخب الكاميرون «ميلا» الذي تم ضمه رغما عن المدرب واتحاد الكرة «بكبره» بأمر ورغبة ملحة من رئيس الجمهورية وفعلا شارك ميلا مع منتخب بلاده في مونديال 86 وقاده للوصول الى دور الثمانية للبطولة وخرج على يد منتخب انكلترا وبرز بشكل لافت للنظر رغم كبر سنه وهو تجاوز الاربعين سنة وسجل أهدافا حاسمة لمنتخب بلاده وتم اختياره ضمن الفريق المثالي لمنتخب العالم.

وأتذكر انه في تصفيات كأس أمم آسيا 87 التي أقيمت في ماليزيا قام مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم يومها البرازيلي «ميغيل» بإبعاد النجم الكروي مؤيد الحداد عن التشكيلة الاساسية التي كان سيلعب بها المدرب واختارها للمباراة الاولى بالتصفيات وعندما لم ير الشهيد فهد الأحمد اسم الحداد بالتشكيلة استدعى المدرب مستفسرا عن عدم الاستعانة بهذا اللاعب المميز والمتألق يومها وكان رد المدرب بأنه غير محتاج له في تلك المباراة ولكن الشهيد تدخل كمسؤول أول عن المنتخب وقال له ولكن المنتخب في حاجة له وطلب منه اشراك مؤيد وأتذكر ان هذا اللاعب تألق بأول مباراة يلعبها وسجل ثنائية وصنع مثلها للمنتخب الذي فاز على منتخب باكستان بسباعية نظيفة كما أذكر ولكل قواعد شواذ!

في عهد الكرواتي غوران هناك اكثر من لاعب يكون في قمة مستواه ويتألق بشكل لافت للنظر في البطولات المحلية ولكن «يطنشه» ويختار بديلا له لاعبين دون مستواه بكثير ولا يجد من ينبهه وإقناعه او حتى الاستفسار عن عدم اختيار لاعب «زين» بإجماع محللي قناة الشباب والرياضة والنقاد في الصحف المحلية... اختيار المنتخب الوطني الاول أغلبه يتم في عهد غوران بالواسطة والمحسوبية والأوامر العليا بل ان الامر وصل الى ان المنتخب الوطني أصبح فترة إعداد ومعسكر تدريبي ولعب مباريات تجريبية ورسمية لإعداد لاعبي أندية معينة خلال توقف الدوري لضمان جهوزيتهم فنيا وبدنيا عند عودة النشاط الكروي!

حارس مرمى نادي الكويت مصعب الكندري الذي كان وبإجماع المختصين الكرويين هو أفضل حارس مرمى خلال الموسم الحالي والذي تم اختياره الافضل من قبل استفتاء محلي وتم تكريمه من قبل رئيس نادي نوتنغهام فورست الانكليزي الحالي الرئيس السابق لنادي القادسية فواز الحساوي ورغم كل ذلك لم يشفع له هذا المستوى المتألق اختياره لصفوف المنتخب وان اختاره المدرب فإن هناك أيدي خفية عملت على إبعاده خوفا من إزاحة بعض حراس المنتخب الاساسيين عن عرينهم كما تم إبعاد من قبل خالد الفضلي وخالد الرشيدي والدور على حارس مرمى الجهراء المتألق خالد الجاسر هذا هو حال اختيار وتشكيل المنتخب الوطني الاول وقبل ان اختم قبل موسمين حقق فريق نادي الجهراء بطولة دوري الرديف وعند أول اختيار لمنتخب الرديف تم اخيار لاعب واحد فقط من بطل الدوري فيما تم ضم 8 لاعبين من فريق منافس آخر!

آخر كلام

غوتره!

نقلاً عن "الراي" الكويتية

