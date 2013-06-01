سامي الجابر.. "مدرباً" للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي عن توقيعه لعقد مع مهاجم فريقه السابق سامي الجابر، ليتولى منصب المدير الفني للفريق، وجرى توقيع العقد في جدة بحضور رئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

ويمتد عقد الجابر مع الهلال لمدة ثلاثة مواسم، وخاض الجابر تجربة في العام الماضي مع نادي أوكسير الفرنسي تولى خلالها مهمة تدريب المهاجمين تحت إشراف المدرب غي رو.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن قيمة العقد بلغت "11" مليون ريال في الثلاث مواسم، وعانى الهلال من مشاكل فنية طوال الموسمين الماضيين، حيث تعاقب على تدريب الفريق أربعة مدربين "الألماني توماس دول والتشيكي هاسيك في الموسم قبل الماضي والفرنسي كومبواريه والكرواتي زلاتكو في الموسم المنصرم" قبل أن تستقر على لاعب الفريق السابق الذي سيقود الفريق في الثلاث مواسم المقبلة.