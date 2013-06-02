احتقان الشمراني وبرودوم!

التراشقات التي تابعها الجميع عبر قناة الرياضية السعودية في نهائي كأس الملك بين المهاجم ناصر الشمراني ومدرب فريق الشباب البلجيكي ميشيل برودوم، عبرت عن الكثير من التفاصيل لحالة من الاحتقان رافقت المدرب والمهاجم الأشهر الماضية، وكشفت عن الكثير من الصداع والصراع الذي عانى منه النادي مؤخرا رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيسه خالد البلطان.

لم تعالج الادارة الشبابية المشكلة التي حدثت بين المهاجم والمدرب في اشهر ماضية، وسارعت الى نفيها في أكثر من مناسبة، معتبرة ان حالة الوفاق بين الاثنين في أفضل حالاتها، وان ما يتم تبادله من تعليقات في الوسائل الاعلامية، ليس أكثر من معلومات غير دقيقة لا يرافق غالبيتها المصداقية ولا الصواب.

لقد سارت الادارة الشبابية في نفس الاتجاه وكأنها بذلك تقطع الطريق أمام الكثيرين لاثارة المشاكل في البيت الشبابي، لكنها تجاهلت ان الحالة الكبيرة من الاحتقان التي وصلت اليها العلاقة بين برودوم والشمراني، لها أن تصل الى حيز الانفجار، طالت المدة أو قصرت، وذلك بالفعل ما حدث في نهائي كأس الملك وفي لحظة لم يصدق فيها الشمراني تسجيله للهدف الأول في شباك الاتحاد بعد دخوله في الدقيقة 60، حتى ظهر في حركات انفعالية تجاه المدرب، أكدت ان العلاقة التي سار عليها الاثنان في الاسابيع الماضية، كان يمكن أن تذهب الى التسبب في تداعيات وسلبيات أخرى، من المؤكد أن البلطان وادارته لا يتوقعون ما يمكن أن تخلفه من أضرار!

لقد وصل الشمراني وبرودوم في علاقتهما الى طريق مسدود، ولم يعد أمام الادارة الا التضحية بأحدهما حتى تضمن الابقاء على حالة من الهدوء، كتلك التي عرفتها بعد رحيل نجم الفريق السابق عبده عطيف، ولطالما كانت هنالك قناعة واضحة وثقة فيما يقدمه المدرب البلجيكي، اذا ما كان ذلك ينال استحسان الجميع، فمن المفترض أن يكون الانفصال حاضرا مع الشمراني، وفي هذا التوقيت خاصة على أمل الاستفادة من السمعة الجيدة التي لا يزال يملكها على مستوى العلاقة مع الشباك، ليظل الاستقرار والهدوء هما الرهان الناجح الذي يتوقع أن تمضي اليه إدارة البلطان!

في مثل هذه المواقف يكون للقرارين المفصليين مجموعة من الأضرار والتأثيرات، لكن هنالك مجموعة أخرى من الايجابيات، لا يمكن متابعتها أكثر في أمتار قادمة، بقدر ما ستكون الفرصة أن تكون حاضرة في القادم القريب، وأن يتمكن الشباب وقتها في التمعن من ايجابيات لم تكن الأفكار وقتها محصورة في حدودها.

لم يتعامل الشمراني في المباراة بالعقلية الاحترافية التي يفترض أن تكون، بعد ظهوره بالكثير من الاسقاطات على المدرب، اصطادت الكامرات الناقلة بعضها مصحوبة بسقطات أخلاقية، وهي ما يفترض أن تقف معه الادارة الشبابية أكثر، حتى تكون متمسكة أكثر من النتائج واللاعبين بحالتها المتميزة من النظام وتلك السمات من الهدوء والاستقرار!

نقلاً عن "الأيام" البحرينية

