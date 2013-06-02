الاتحاد يكبر ويحلو!

•• حاولت أن أنثر شعري، أو أن امنح ذاتي حق التمرد على السائد لأقدم نفسي في هامش من هوامش الاتحاد.

•• الأندية تكبر ويتغير حلاها

بس هو غير الأندية يكبر ويحلو..

•• عذرا طلال الرشيد لم أتعمد الإخلال بثوابت قصيدتك، لكن يحق لنا مع الاتحاد ما لم يحق لغيرنا.

•• هو الآن على مشارف التسعين إن لم يكن تعداها، لكنه ما زال يافعا بسحنات طبيعية لا علاقة لها بأدوات التجميل أو مساحيقها التي تزول بزوال المؤثر.

•• أربعة أهداف أودعها شبان الاتحاد في مرمى الشباب، وتحول النهائي الكبير إلى مباريات الطرف الواحد!

•• فمن يرافقني إلى رحلة الغناء للاتحاد ربما لا يجد موقعا أو بطاقة صعود لرحلة ممتلئة بالفرح، ففي كل المواقع في الوطن للاتحاد موضع قلب.

•• انتهت الحفلة بموسم مجنون للاتحاد، ومميز للإدارة، وحالة حب لجماهيره العريضة التي ساهمت في قيادته لهذه البطولة الحلم.

•• تصغر العبارات أحيانا في مجاراة واقع كبير، لكنها سرعان ما تكبر هذه العبارات عندما نقول: الاتحاد!

•• يا لها من ليلة، ويا له من إنجاز يا اتحاد.

•• هل حان الوقت لصياغة مجد آخر لنادٍ هو من كوكب آخر.

•• علمتنا كرة القدم آن الكبار لا يصغرون، لكن هناك بيننا صغار لا ندري متى يكبرون رغم أن الدروس والعبر التي مرت من خلالهم كفيلة بأن تعلمهم، ما حدا بنا لأن نقول: الصغار لا يمكن أن يكبروا ــ أيضا.

•• أحاول في هذه اللحظات أن أقاوم إعصار الفرح الاتحادي بكلمة مبروووك، علها توصل لمن عناهم كلامي!

•• أعني ــ تحديدا ــ البسطاء من عشاق الاتحاد الذي هم من يستحقون عباراتنا وتهانينا، إلى جانب الإدارة، أعني إدارة النوايا الحسنة.

•• كل من مثل الاتحاد في ليلة البطولة كانوا نجوما ــ أساسيين واحتياطا ــ لكن من يستحق النجومية المدرب الشاب الذي يؤدي عدة أدوار في دور واحد!.

•• طبيعي أن أفرح لمنجز الاتحاد، وطبيعي أن أسأل مثل الشبابي الكبير فؤاد أنور: هل طموح إدارة الشباب الفوز فقط على الأهلي.

•• فؤاد شبابي من رأسه حتى أخمص قدميه، وحينما يقول هذا الكلام فهو نابع من حبه وحرصه على الشباب.

•• وأخيرا، شكرا أحمد عيد، وشكرا لأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم الذين أعادوا الحكم السعودي للنهائيات.

•• شكر خاص للمهنا ورهانه الجميل مرعي عواجي. وكل عام وأخلاقنا رياضية!

•• ناصر الشمراني صبر ونفد صبره، فهل نقول: أزف الفراق، أم هو مجرد عتب نجم تعاقب على محاربته مدرب ومدرب آخر، ولم تنصفه الإدارة!.

نقلاً عن "عكاظ" السعودية

