الفرنسي.. "فرانك ريبيري" يُناقض نفسه

فاجأ صانع ألعاب فريق بايرن ميونيخ الألماني، الفرنسي فرانك ريبيري، الجميع مساء يوم أمس، وعقب تتويج فريقه بلقب كأس ألمانيا، وذلك بعدما احتفل رفقة زملائه بسكب الخمر على رأس مدربه الألماني "المخضرم" يوب هاينكس.



وانتابت "ريبيري" فرحة هستيرية عقب تتويج فريقه بطلاً لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوز الفريق على جاره الجنوبي شتوتغارت 3-2، ليدخل الفريق الألماني التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول نادٍ ألماني يُحقق الثلاثية التاريخية ( الدوري والكأس، فضلاً عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا).



وتجلّت الغرابة والدهشة في فرحة "ريبيري"، الذى اعتنق الدين الإسلامي قبل أعوام، وذلك بعد أن احتفل بسكب الخمر على رأس المدير الفني "المخضرم" للفريق البافاري يوب هاينكس، في موقف يُظهر تناقضاً واضحاً مع ما قام به نفس اللاعب خلال احتفالات الفريق "البافاري" بالتتويج ببطولة الدوري الألماني الممتاز الشهر الماضي.



ووضع "ريبيري" – بعد احتفاله بالخمر- نفسه في مأزق كبير، حيث سبق له وأن صبًّ جام غضبه على زميله بالفريق"غيروم بواتينغ"، بعدما ألقى مشروب كحولي على رأسه خلال احتفالات فريقه بالتتويج ببطولة الدورى الألمانى الممتاز عقب الفوز على أوكسبورغ بثلاثية نظيفة في الأسبوع الـ 33 من "البوندسليغا"؛ وذلك لأن زميله صاحب الأصول الغانية كان يعلم جيداً أنه مسلم، وأن المشروبات الكحولية من المحرمات لدى المسلمين.