باريس سان جيرمان يطالب روني بتحديد راتبه

يبدو أن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لن يدخر جهدا في سبيل إقناع مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الإنجليزي واين روني؛ من أجل الانضمام لصفوفه وتعزيز هجومه استعدادا للموسم الجديد الذي يسعى فيه الفريق الباريسي للمنافسة على مختلف الجبهات المحلية والأوروبية.



ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" الإنجليزية أن النادي الفرنسي طلب رسميا من روني تحديد الراتب الذي يريده من أجل الدخول رسميا لإتمام التعاقد معه، بعد استيفاء الطلبات التي يريدها مانشستر يوناتيد للاستغناء عن روني.



وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن بطل الدوري الفرنسي سبق وأن عرض على الفتى الذهبي – وهو اللقب المحبب لروني- عقدا مدته أربعة أعوام، على أن يتقاضى فيه راتبا أسبوعيا بقيمة (300) ألف جنيه إسترليني سنوياً.



لكن هذا العرض لم يلق قبولا لدى مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الانجليزي، ما دفع بطل الدوري الفرنسي لتجديد عرضه لروني، والطلب منه تحديد الراتب الذي يريده لإتمام التعاقد معه.



وكان باريس سان جيرمان قد أعلن أنه جاهز لتقديم عرض رسمي لمانشستر يوناتيد للحصول على خدمات روني، مع العلم أن يوناتيد سبق وأن حدد سعر روني بـ (30) مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي لا يمانع في دفعه سان جيرمان.



ويتبقى في عقد روني موسمان مع مانشستر يوناتيد، حيث إنه يتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بـ(250) جنيه إسترليني.



ويسعى مانشستر يوناتيد للاستفادة من بيع روني الذي تناقضت الروايات حول بقائه أو رحيله، في ظل نفيه تارة، ورغبته في الخروج من الفريق تارة أخرى.



يذكر أن العديد من الأندية الأوروبية من بينها تشلسي الإنجليزي ومواطنيه أرسنال ومانشستر سيتي، وريال مدريد الإسباني، أبدت رغبة كبيرة في التعاقد مع روني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.