بايرن ميونيخ.. يحقق الثلاثية "التاريخية"

حقق نادي بايرن ميونيخ أول ثلاثية في تاريخه، بعدما حصد لقب كأس ألمانيا عبر الفوز على شتوتغارت 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما في برلين في نهائي البطولة، ليكون اللقب هو خير وداع للمدرب القدير يوب هاينكس.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني محطما العديد من الأرقام القياسية قبل أن يهزم منافسه اللدود بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد ويمبلي 2-1، ثم حسم اليوم لقب الكأس ليسجل أول ثلاثية في تاريخ ألمانيا.

وانضم بايرن إلى مجموعة الأندية التي حققت الإنجاز الثلاثي وهي جلاسجو رينجرز الأسكتلندي (1967) وأياكس أمستردام الهولندي (1972) وآيندهوفن الهولندي (1988) ومانشستر يونايتد الإنجليزي (1999) وبرشلونة الإسباني (2009) وإنتر ميلان الإيطالي (2010).

كما أن الفوز بلقب الكأس جعل يوب هاينكس يعادل الرقم القياسي لمجموعة من أعظم مدربي العالم، سير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد وغوسيب غوارديولا مع برشلونة وجوزيه مورينهو مع إنتر ميلان.

ويتولى غوارديولا تدريب بايرن ميونيخ خلفا لهاينكس في 30 يونيو الجاري. وبايرن هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة، برصيد 16 لقبا، ولكن الثلاثية جعلت من الجيل الحالي للاعبين أكثر تفوقا من الجيل التاريخي في سبعينيات القرن الماضي بقيادة فرانز بيكنباور.

وافتقد بايرن ميونيخ إلى جهود الثنائي الدولي دانتي ولويز غوستافو بسبب انضمامها إلى قائمة المنتخب البرازيلي في كأس القارات، ولكن النادي البافاري استعاد جهود صانع اللعب الفرنسي فران ريبيري بعد غيابه عن آخر مباراتين للنادي البافاري في كأس ألمانيا بعد تعرضه للطرد خلال الفوز على أوكسبورغ في الدور الثالث.

وتقدم بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف حيث افتتح توماس مولر التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 37 بينما تكفل ماريو غوميز بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و61.

ورد شتوتغارت بهدفين حملا توقيع مارتن هارنيك في الدقيقتين 71 و80.