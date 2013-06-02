برشلونة.. يصل لـ"100" نقطة في ختام "الليغا"

المصدر: برشلونة - د ب أ

عادل فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الرقم القياسي لريال مدريد، وأنهى الموسم الحالي برصيد 100 نقطة، بعدما تغلب على ضيفه ملقة 4-1 اليوم السبت في المرحلة 38 الأخيرة من المسابقة.

وكان ريال مدريد يحمل الرقم القياسي لعدد النقاط المحققة خلال موسم واحد برصيد 100 نقطة، حققها خلال فوزه باللقب في الموسم الماضي، ولكن برشلونة نجح في عام واحد في معادلة الرقم القياسي لغريمه التاريخي.

وغاب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب استمرار معاناته من الإصابة في أوتار الساق، والتي تلازمه منذ نحو شهرين.

وفاز برشلونة بكأس كتالونيا، الأربعاء الماضي، عبر الفوز على اسبانيول بضربات الجزاء الترجيحية بعدما انتهى اللقاء بتعادلهما بهدف لمثله.

وتقدم ديفيد فيا بهدف لبرشلونة بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أضاف سيسك فابريغاس الهدف الثاني في الدقيقة 14 وبعدها بدقيقتين فقط نجح مارتين مانتويا في تسجيل الهدف الثالث للنادي الكتالوني.

وسجل اندريس انييستا الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 52 وبعدها بثلاث دقائق أحرز ريتشارد موراليس الهدف الوحيد لملقة.

وأسدل نادي ريال مدريد الستار على مسيرته في الموسم الحالي بالفوز على ضيفه أوساسونا 4-2.

وخرج ريال مدريد خال الوفاض في الموسم الحالي، حيث ذهب لقب الدوري إلى برشلونة وخسر الفريق لقب كأس ملك إسبانيا لصالح أتليتكو مدريد كما خرج الفريق من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا على يد بوروسيا دورتموند الألماني.

وأنهى البرتغالي جوزيه مورينهو مسيرته مع ريال مدريد اليوم، وبات جاهزا للرحيل، وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية عودته لتدريب تشلسي الإنجليزي.

وتعرض مورينهو للاستهداف من قبل جماهير ريال مدريد في استاد سانتياغو برنابيو، حيث أطلقت ضده الصفارات الغاضبة وصاحت مطالبة بسرعة رحيله، بعد أن انتهى شهر العسل بينهم منذ فترة طويلة.

واستبعد مورينهو كلا من كاسياس والبرتغاليين كريستيانو رونالدو وبيبي بجانب تشابي الونسو من مباراة اليوم، بسبب تأزم علاقته بالكثير من نجوم الفريق، الذين يتضامنون مع كاسياس، بسبب استبعاده بشكل مفاجئ من صفوف الفريق.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني الدولي غونزالو هيغوين التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 35.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف لاعب الوسط الغاني الدولي مايكل ايسيان ثاني أهداف النادي الملكي.

ورد روبرتو توريس بهدف لأوساسونا في الدقيقة 52 ثم أدرك الفارو سيخودو التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 63.

وأضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثالث للريال في الدقيقة 69 ثم تبعه جوزيه كالييخون بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد اوساسونا عند 39 نقطة في المركز الـ15.