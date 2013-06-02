بنوك سويسرا.. وأكواخ موريشيوس..!

كل واحد يجري على رزقه.. حتى لو كان سويسريا في موريشيوس!

جوزيف نفسه يفعل المستحيل للاحتفاظ بمنصبه في بيت الفيفا.. ومايكل أيضاً الذي يريد أن يأكل عيشا في مقهى سيرايفا!

جوزيف أعرف أصله وفصله، وكما نقول بالبلدي "عجنه وخبزه".. أما مايكل فلا أعرف عنه سوى أنه ترك سويسرا وجاء إلى موريشيوس منذ 4 سنوات، يطارد حلم العمر، أن يجد على شواطئ المحيط الهندي، ما لم يجده فوق قمم الألب في بلاده!

سألته: "عما تبحث هنا..؟!"..

أجاب: ".. وماذا غيره؟. المال طبعاً"...

حاولت أن أجد مبرراً لسؤالي الساذج فأتبعته: "وإن لم تجد مالاً في سويسرا بنك العالم الكبير.. ستجده في موريشيوس التي تعيش على السكر وسياح يسكنون أكواخ الشواطئ..؟!"..

فرد بابتسامة واهنة: "حتى الآن لم أجده.. لا هنا ولا هناك!".

بصراحة أتعجب من أمر الأسعار هنا، فهي مرتفعة جداً قياساً على مظاهر الحياة البسيطة التي يعيشها أهل الجزيرة!

العملة روبل، والدولار الأخضر يساوي منها 30، والفنادق التي ترميك في أحضان الموج كما تراها في البرامج السياحية، الليلة الواحدة بإحدى غرفها تكلفك 400 دولار وطالع.. وحتى الأسماك التي تحاصر الجزيرة من كل جانب، الوجبة منها تكلفك أكثر مما لو تناولتها في مولات الدوحة ودبي..

وقبل أن تتعجب معي، هناك معلومة واحدة تبدد كل علامات التعجب من أمام هذا الغلاء.. لتر البنزين ثمنه 1.9 دولار أمريكي!

فجأة تذكرت السويسري الآخر.. فقلت لمايكل: "هل تعلم أن كونجرس الفيفا فعل مثلك.. فضل موريشيوس على زيوريخ.. ومواطنك رئيس الفيفا موجود حالياً في منتجع رويال بالم الذي لا يبعد بأكثر من 500 متر من مقهاك!".

تعجب قائلاً: "لم أسمع بذلك!. ولماذا جاءوا إلى هنا..؟!"..

أجبته مازحاً: "هم عكسك تماما.. جاءوا لينفقوا بعضاً مما جمعوه في زيوريخ!

قلت: "لم أسألك حقاً، هل أنت من زيوريخ..؟"..

رد: "من بازل..".!

تهلل وجهي: "آوووه.. بازل.. أنا أيضاً من بازل!".

عقد حاجبيه وهو ينظر إليّ فأكملت مصححاً: "أقصد أنني أشجع بازل.. من أجل عيون النني وصلاح"..

هو الآخر تهلل وجهه، ولم يكن ينقصنا سوى أن نأخذ بعضا البعض بالأحضان بعد أن طلعنا بلديات من بازل!. ثم قال لي: كل لاعبي بازل أصحابي وراح يسرد عليّ قائمة الفريق التي لا أعرف منها أحدا..

أخيراً.. أشار إليّ بأصبعه وهو يقول: "أنت مصري"..

ضحكت.. وكنت أود أن أقول له: يا بني أنت ما لك عيش هنا، لو كنت "موريشيوساوي" بحق، لفعلت مثلهم وكان أول كلامك.. "أنت من أين".!

نقلاً عن "الشرق" القطرية

