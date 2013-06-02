بيكهام.. يعود إلى الدوري الأميركي

سيعود الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى الدوري الأميركي لكرة القدم من جديد، لكن هذه المرة ليس كلاعب لأحد فرقها.. بل كمالك لأحد الأندية هناك، بيكهام الذي اعتزال كرة القدم الشهر الماضي بعد تحقيقه لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، سبق له أن ارتدى قميص لوس انجليس غالاكسي في مسيرته الاحترافية التي شملت دفاعه عن ألوان مانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان الإيطالي.

وتواجد بيكهام مطلع الأسبوع الحالي في ولاية ميامي الأميركية يرافقه رجل الأعمال الملياردير من أصل بوليفي مارسيلو كلور وتباحث مع مسؤولي مدينة ميامي لإطلاق فريق لكرة القدم للمحترفين في المدينة يشارك في الدوري الأميركي.

وزار بيكهام ملعبين أحدهما مخصص لمباريات فريق ميامي دولفينز لكرة القدم الأميركية "ان اف ال" والملعب يعود ملكيته لجامعة فلوريدا الدولية..وسبق لمدينة ميامي أن حازت فريقا في دوري القدم للمحترفين عندما تأسس فريق فيوغن في عام 98 إلا انه لم يستمر أكثر من أربعة أعوام.