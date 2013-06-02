حكم فرنسي.. يتعرض للتهديد بـ"القتل"

كشف الحكم الكسندر كاسترو الذي دفعه البرازيلي ليوناردو مدير فريق باريس سان جيرمان المتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم أنه تلقى تهديدات بالموت.



وأوضح كاسترو (42 عاما) أنه تلقى تهديدات على هاتفه المحمول وأنه تقدم بشكوى في ليون في هذا الخصوص.



وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قررت الخميس الماضي إيقاف ليوناردو تسعة أشهر مع النفاذ، وحسم 3 نقاط من رصيد الفريق مع وقف التنفيذ.



وجاء الحكم على ليوناردو لاتهامه بدفع وإسقاط الحكم الكسندر كاسترو الذي قاد المباراة بين فريقه وبين فالنسيان (1-1) في 5 مايو ضمن الدوري.



ويوقف ليوناردو، الذي كان يواجه عقوبة تصل إلى الايقاف عاما كاملاً، عن الجلوس مع اللاعبين على مقاعد الاحتياط أو في غرف الملابس ومع الحكام وعن ممارسة أي وظيفة رسمية أخرى، فيما أعلن باريس سان جيرمان أنه سيستأنف قرار العقوبة.



