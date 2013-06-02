فالكاو.. "يودع" أتليتكو بـ"الدموع"

ودع الكولومبي فالكاو مهاجم نادي اتليتكو مدريد فريقه، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي في فيسنتي كالديرون, وظهر علي المهاجم الدولي الكولومبي التاثر الشديد وانهمر في وصلة من البكاء الطويل، وخاصة بعد كلمات رئيس النادي انريكي سيريزو وبعد اهداء رئيس النادي فيديو لافضل لحظات المهاجم مع الفريق المدريدي.

ووصف فالكاو الفترة التي قضاها في اتليتكو بانها الافضل قائلا: "الفترة التي قضيتها في اتلتيكو هي الأفضل طوال مسيرتي، لقد عشت هذه التجربة ولن أنساها أبدا وأنا سعيد بالالقاب التي حققتها هنا و بكل مباراة دافعت فيها عن ألوان هذا الفريق".

وتحدث المهاجم الكولومبي بكل أسى في المؤتمر الصحافي فيما كانت تخرج كلماته مختلطة بصوته وهو يبكي في مشهد أثر في نفوس جميع من في القاعة.

يذكر ان فالكاو قد انتقل الي نادي موناكو الفرنسي بعقد لمدة خمسة أعوام ومن المفترض أن يحصل المهاجم الكولومبي على 14 مليون يورو سنويا في موناكو، مما سيجعله واحدا من أعلى لاعبي العالم أجرا.