"رونالدو" يتجاهل "مورينهو" ... في ليلة وداعه

تجاهل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مدربه ومواطنه جوزيه مورينهو، عشية انطلاق مباراة الفريق الأخيرة أمام "أوساسونا" ضمن المرحلة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورصدت عدسات المصورين لقطة للاعب الأفضل في العالم عام "2008" قبيل انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ظهر فيها متجاهلاً مدربه في الليلة الأخيرة له على رأس الإدارة الفنية للفريق بعد مسيرة دامت ثلاث سنوات.



وأثبتت هذه اللقطة مجدداً وجود حالة جفاء بين المدرّب البرتغالي -المعروف بعلاقاته الجيدة مع كافة اللاعبين في الأندية التي سبق وأن أشرف عليها- وعدد كبير من اللاعبين بالفريق الملكي، على رأسهم"رونالدو" الذي سبق وأن وجّه سيلاً من الشتائم لمدربه، عقب احتفاله بالهدف الثاني الذي أحرزه خلال مباراة الفريق أمام ملقا قبل أسبوعين وضمن الجولة 36.



واحتفل "رونالدو" آنذاك بهذه الطريقة رداً على تصريحات "مورينهو" التي هاجم فيها الصديق المقرب لـ"رونالدو" في ريال مدريد"بيبي"، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة للغاية التي تربطهما، إذ يعتبرا الأكثر تفاهماً في غرفة ملابس ريال مدريد.



إلى ذلك، أكّد الصحافي الإسباني الشهير خوسيه لويس سانشيز بأن المدير الفني الراحل لريال مدريد، قد حظي بوداع عاطفي كبير على مستوى غرفة تغيير الملابس في فريق "اللوس بلانكوس"، مشيراً إلى أن كافة اللاعبين قد تواجدوا لتوديع "المدرب الاستثنائي".



وكشف مراسل قناة "لاسيكستا" الإسبانية عن أسماء اللاعبين الذين لم يقوموا بتوديع المدرب المثير للجدل، لافتاً إلى أن الثلاثي إيكر كاسياس، كريستيانو رونالدو، وكليبر بيبي، لم يودعوا المدرب في مباراته الختامية.



واستبعد "مورينهو" عدة عناصر أساسية بالفريق عن خوض مباراة الوداع بالنسبة له، على رأسهم قائد الفريق وحارس مرماه إيكر كاسياس على الرغم من إصابة الحارس الأساسي في المباريات الأخيرة دييغو لوبيز، ومهاجم الفريق كريستيانو رونالدو، ومواطنه "بيبي"، بالإضافة إلى البرتغالي الآخر فابيو كوينتراو، والألماني سامي خضيرة، والإسبانيين سيرجيو راموس وتشابي ألونسو، والبرازيلي ريكاردو كاكا ومواطنه مارسيلو، فضلاً عن الفرنسي رافائيل فاران.







