الجابر: تدريب الهلال "صعب".. وسأحقق طموح الجماهير

أبدى مدرب الهلال السعودي سامي الجابر سعادته بالعودة من جديد إلى ناديه السابق، مؤكداً بأنه يعلم حجم المسؤولية بتدريب نادٍ كبير مثل الهلال.

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت فجر السبت تعيين سامي الجابر مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي مقابل مليون و700 ألف يورو.

وقال الجابر في المؤتمر الصحافي الأول له بعد توليه تدريب الهلال: "المفاوضات بدأت من ثلاثة أشهر.. لدي طاقم فني أوروبي مكون من الانجليزي جيم جلجيان كمساعد، وهناك مدربان فرنسيان للياقة، ومدرب الحراس الألماني هوبيا سبق وأن عمل في الهلال، والفرنسي كريم الادريسي مدرب تقني مسؤول عن الأمور التكنولوجية".

وأشار الجابر إلى أن فريقه سينهي ملف اللاعبين الأجانب قبل بداية المعسكر، وقال: "من أسباب نجاح أي معسكر هو وجود اللاعبين كافة منذ بدايته.. والرباعي الأجنبي سيكون حاضرا منذ بداية المعسكر الذي سيبدأ بالرياض لمدة خمسة أيام لإجراء الفحوصات الطبية للاعبين، ومن ثم في 28 يونيو الحالي سنغادر إلى النمسا وسنقيم هناك معسكرا لمدة 16 يوما، الفريق سيتكون من 4 حراس و 24 لاعباً.. وسنستغني عن أكثر من لاعب، وسنعير أيضا بعض اللاعبين لأندية أخرى.. يوجد في الهلال لاعبون سيساعدوني في النجاح، فهم صغار في السن كبار في عطائهم الفني، إضافة الى التعاقدات الجيدة التي أبرمتها الادارة مع اللاعبين المحليين".

وأكد الجابر أنه يعي حجم المسؤولية الكبيرة بقوله: "المسؤولية كبيرة ولا أحد يعرف صعوبتها غيري.. ردت فعل الجماهير زادتني إصراراً وثقة.. أعلم حجم طموح وتفكير جماهير الهلال، سواءً حينما كنت لاعباً أو ادارياً في فترة سابقة.. الإدارة وفرت جميع الطلبات.. والجهاز الفني المعاون على مستوى عالٍ ولاتهم جنسيته بل الأهم نوعيته، أنا أتيت للعمل فقط. عملي سيكون داخل الملعب فقط، هناك مدير إدارة كرة القدم وهو فهد المفرج سنعمل على الانضباطية داخل الفريق، أشياء عشتها وتعلمتها خلال تجربتي في نادي أوكسير سأطبقها بالفريق".