الهلال.. يضم "الحافظ" ويقترب من "الثنيان"

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده مع مدافع نادي باسوش دي فريرا البرتغالي عبدالله الحافظ لمدة أربع سنوات ونصف.



وكانت إدارة الهلال قد حصلت على موافقة ناديه الأصلي "الاتفاق السعودي" للتنازل عن المدة المتبقية عن عقده والبالغة ستة أشهر.. وسينضم مع الفريق في معسكره المقبل المقرر إقامته في النمسا.



وكان رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري قد أعلن لـ"العربية.نت" عن رفضه التام بيع عقد الحافظ للهلال في إبريل الماضي؛ بسبب أن انتقاله كان بطريقة "الكوبري" على حد وصفه, إلا أنه وافق بعد تعرضه لضغوط شرفية.



على صعيد متصل اقتربت إدارة الهلال من التعاقد مع حارس نادي التعاون فهد الثنيان مقابل أكثر من "3" ملايين ريال, إضافةً إلى إعارة لاعبين للتعاون.

