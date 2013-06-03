باب النجار "مخلع"

استوقفتنا منذ ايام حكمة شهيرة اطلقها نجم الملاكمة السابق محمد علي كلاي..، يقول فيها «الابطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الابطال يُصنعون من اشياء عميقة في داخلهم، هي الارادة والحلم والرؤية».

لقد نطق كلاي بالصواب..، وهو خير من عرف المجد والنجاح بفضل ارادته وعزيمته وصبره ورؤيته الثاقبة.. وهي العوامل الاساسية لنجاح أي رياضي او فريق.. وبالتالي هي ما يجب ان يضعه «ابناء العنابي» القطري في بالهم وهم مقبلون على تحد كبير يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2014.. وتنتظرهم مباراة مصيرية امام ايران غدا الثلاثاء.

ورغم ان فرص «العنابي» دقيقة وتعتمد على الفوز امام ايران ثم اوزبكستان.. شرط ان تلعب بعض النتائج الاخرى لصالحهم..، فإنه لا مستحيل في عالم الكرة لو توافرت العوامل التي عبر عنها كلاي..، ففرص قطر جيدة ولا ينقصها الا «الضرب بقوة» في مواجهة ايران.. وعدم التفكير بالنتائج الاخرى.. اضافة الى الحد الاقصى من الجهد داخل «المستطيل الاخضر»..، فكلمة مستحيل لا توجد الا في «قاموس الضعفاء» فقط!.

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«اعداء الناجحين» كثيرون.. واصوات «النشاز» لازالت تصم آذان قطر و«شرفاء» العالم..، فبعد ان اطل علينا جوزيف بلاتر رئيس الفيفا بأسطوانة «مشروخة» قبل فترة.. اطل «مكسح» آخر برأسه هو جيروم شامبين مدير العلاقات الدولية السابق في الفيفا، لينتقد منح قطر حق استضافة مونديال 2022!.

ولمن لا يعرف شامبين..، فهو صديق «جاسوس حولي».. وهما لعبا «من تحت الطاولة» دورا «مشبوها» و«مشينا» في ازمة الكرة الكويتية..، وخير دليل «ايميلاتهما السرية» التي انكشفت للناس عن طريق الخطأ!.

يتكلم شامبين عن الشفافية.. ونسي حاله.. ونحن بدورنا نقول له «استرح.. فباب النجار مخلع!».

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كويتيا..، لازال بدر المطوع نجما من «الطراز الرفيع».. ومحمد ابراهيم مدربا «تاريخيا».. وكلاهما اثبت «علو كعبه» بقيادة القادسية الى لقب خامس عشر قياسي في كأس سمو الامير بفوز مستحق وكبير على الجهراء «المكافح».

كان ختام موسم «الاصفر» مسكا بكأس غالية استحقها..، فيما نال الجهراء «الحصان الاسود» للبطولة احترام الجميع على روحه العالية وعروضه الجيدة.

انتهى الكلام ولنأت للنهاية والسلام.

نقلاً عن "استاد الدوحة"