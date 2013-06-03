حدثان صنعهما "الجارين"!

في يومين فقط، أنهى النصر صفقة انتقال لاعب الاتفاق الموهوب يحيى الشهري، ليكون أحد نجوم العالمي في الموسم المقبل، وبرقم مالي خيالي، وصل إلى قرابة الـ50 مليون ريال، كأكبر صفقة انتقال للاعب سعودي!

لكن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي أشار في مؤتمر صحافي مع اللاعب، ووكيل أعماله، إلى أن مفاوضاتهم مع الإدارة الاتفاقية بدأت منذ العام الماضي، وتوقفت بسبب مغالاة إدارة الاتفاق.

ما يهم جماهير الشمس أن لاعباً بقيمة «يحيى» - أحد أفضل صانع ألعاب - أصبح نصراوياً، وهذا ما خفف عليهم ضياع حلم بطولة في هذا الموسم، أو «حلم آخر» كان قريباً منهم، وهو المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

ولا شكّ أن العمل الذي قامت به إدارة النصر في الفترة الأخيرة، هو عمل للمستقبل، وهذا ما يؤكد حرص الإدارة ورغبتها في إعادة هذا الفريق الكبير إلى مكانته المعهودة، كواحد من أبطال كرة القدم السعودية وكبارها.

هناك على الطرف الآخر، كان الهلال ورئيسه وعشاقه، مع حدث آخر، أرادوا أن يصنعوه بأنفسهم، وما أكثر ما يمنح الهلال أبناءه الفرص لخدمة ناديهم في لمسات دعم ووفاء، قلّ أن نجدها في ناد آخر غير الهلال!

هكذا أراد الهلاليون، فالاسم الذي عرفوه لاعباً كبيراً، ها هم اليوم يقدمونه كمدرب محترف، وذلك هو مصنع الهلال الذي قدم صالح النعيمة لاعباً وإدارياً، وقدم إبراهيم اليوسف في فترة سابقة لاعباً وإدارياً.

وقبل فترة قصيرة جاء باللاعب السابق فيصل أبواثنين ليصبح إدارياً، ثم قدم اللاعب فهد المفرج ليتولى منصب مدير الفريق الأول، وكل هذه الأسماء بذلت جهدها لإعادة الجميل لمن وضعت فيهم هذه الثقة.

اليوم يتغير المشهد في الهلال، فنجم المدرج الهلالي السابق، وأحد الأسماء التي لا تنساها جماهير الزعيم - سامي الجابر - يأتيهم من بوابة التدريب، كمدير فني للفريق، ليخلف الكثير من الأسماء الكبيرة التي مرّت على تدريب الفريق الهلالي!

إذاً، هي مغامرة هلالية، ومغامرة من سامي، تكاد نسبة النجاح فيها تبدو أقل من نسبة الفشل، وهذا ليس تقليلاً من كفاءة سامي الجابر، ولا انتقاصاً من القرار الهلالي، ولكنني حذرت في مقال سابق من أن تقودنا عاطفتنا إلى ارتكاب أخطاء لا يمكن إصلاحها بعد ذلك!

لكنني في المقابل، أرى أن نجاح سامي الجابر في مهمته الفنية بعد أن اكتسب خبرة تدريبية في فرنسا، تبقى مرتبطة بما سيجده من دعم ومساندة من المدرج الهلالي الذي صفق له بالأمس، وهو اليوم في حاجة إلى وقفة أكبر من ذي قبل!

نقلاً عن "الحياة" السعودية

