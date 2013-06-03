ريال مدريد .. يستعد لإنهاء أغلى صفقة في العالم

يستعد نادي ريال مدريد، وصيف حامل لقب الدوري الإسباني، لإبرام أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، من خلال ضم الجناح الأيسر لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الدولي الويلزي غاريث بيل، نظير مبلغ 100 مليون يورو.



وطبقاً لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية نقلاً عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قد أبدى استعداده التام لضخ مبلغ "150 مليون يورو" من خزينة النادي للظفر بخدمات كل من الجناح الطائر لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الويلزي غاريث بيل، ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الأوروغوياني لويس سواريز.



وأكدت "آس" بأن"بيريز" سيدفع مبلغ 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات غاريث بيل، في حين أنه سيزيد مبلغ 46 مليون يورو إلى 50 مليون يورو لنادي ليفربول لإقناعه بالتنازل عن المهاجم الأوروغوياني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "بيريز" - الذي أحدث ثورة في عالم الانتقالات مطلع الألفية الجديدة- يرغب في التعاقد مع كلا اللاعبين ليُقدمهم كهدية لعشاق الفريق الملكي بعد فوزه بولاية جديدة في رئاسة نادي ريال مدريد لمدة أربعة أعوام بالتزكية.



وفي حال نجح "بيريز" في إقناع "بيل" بالانضمام إلى ريال مدريد فإن اللاعب الويلزي سيُصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، متفوقاً بذلك على هدّاف "الميرنغي" الحالي، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف "اللوس بلانكوس" قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2009 في صفقة قياسية كلفت خزينة "الريال" مبلغ 94 مليون يورو.



ودأب ملك الصفقات القياسية -كما أُطلق عليه- على إبرام صفقات من العيار الثقيل، إذ سبق له وأن أجرى عدة صفقات كبيرة في عالم كرة القدم، كانت أبرز تلك الصفقات عندما تعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي لويس فيغو والبرازيلي رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام في مطلع الألفية الجديدة، فيما عُرف آنذاك بحقبة "الغلاكتيكوس"؛ كما نجح رئيس "الريال" في الظفر بخدمات ثنائي الفريق الحالي "رونالدو" و"كاكا" عام 2009، ضارباً عرض الحائط الأزمة المالية الطاحنة التي كان يمر فيها العالم آنذاك.