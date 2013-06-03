ريال مدريد.. يستعد لتعويض "الفرنسيين" مقابل ضم أنشيلوتي

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني استعداده لدفع تعويض مالي لإدارة فريق باريس سان جيرمان؛ لفك ارتباطها مع المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي، والسماح له بشغل رئاسة الإدارة الفنية للنادي الملكي بداية من الموسم الكروي المقبل.



وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي قد اقتنع أخيراً باستحالة الاحتفاظ بمدرب فريقه، كارلو أنشيلوتي، خاصة في ظل استعداد نادي ريال مدريد لدفع القيمة المالية الممثلة للشرط الجزائي المدون ضمن العقد الذي لا يزال يربط نادي العاصمة الفرنسية ومدربه الايطالي إلى غاية يونيو 2014.



وذكرت الصحيفة المقربة من نادي باريس سان جيرمان "أن أنشيلوتي قد شوهد في الأيام القليلة الماضية بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأن وجوده هناك قد يكون له علاقة بتسوية "الجزئيات الأخيرة" المتعلقة بملف انضمامه للنادي الملكي وخلافة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينهو، وبالخصوص ضرورة دفع رئيس الفريق فلورنتينو بيريز للمبلغ المطلوب من نادي باريس سان جيرمان.



وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، قد صرح، قبل أسبوعين، أن أنشيلوتي"مطالب باحترام عقده مع الفريق، وفي حالة ما إذا رغب في الرحيل قبل انقضاء مدة الارتباط فهو يدرك جيداً وجود أساليب قانونية لفعل ذلك من أجل أن يتم كل شيء على أحسن ما يرام"، وذلك في إشارة من الخليفي لضرورة دفع أنشيلوتي أو النادي الذي يريده قيمة الشرط الجزائي المطلوب عند فسخ العقد من جانب واحد.



الجدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي كان قد التحق برئاسة الإدارة الفنية لفريق باريس سان جيرمان في يناير 2012 خلفاً للمدرب الفرنسي أنطوان كومبواريه. وقد نجح الإيطالي في قيادة تشكيلة " بي اس جي" للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم المنقضي (2012-2013) وبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



