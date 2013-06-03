مالك "نابولي".. يسعى لتكوين إمبراطورية كروية

أعلن رئيس نادي نابولي الايطالي أوريليو دي لاورينتيس أنه يسعى لتكوين إمبراطورية كروية تتمثل باستحواذه على أندية خارج ايطاليا ليضمها لناديه الحالي نابولي.

وكشف دي لاورينتيس عن نيته شراء ثلاثة أندية أحدها في إنجلترا وهو نادي كريستال بالاس الإنجليزي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، موضحا أنه يعتبر بالاس ناديه المفضل خارج إيطاليا.

وأشار إلى أنه يسعى لتكوين هذه الامبراطورية على شاكلة نظيره مالك نادي اودينيزي الايطالي جيامباولو بودزو الذي يملك ثلاثة أندية هي غرناطة الإسباني، وواتفورد الانجليزي، بالإضافة لناديه الحالي أودينيزي.

وأوضح مالك نابولي أنه يعيش حالة عشق لا متناهية مع مدينة نابولي، معربا عن أمله أن ينقل ثقافة نابولي الى البلدان الأخرى التي سيشتري فيها أندية أخرى.

وبدأ مالك نابولي خططه للاستحواذ على أسهم نادي بالاس حين طلب من المدرب ايدي ريغا أن يتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل، حال شرائه، ووافق الأخير على هذا الطلب، الأمر الذي سيعجل في سرعة انهاء اجراءات شرائه من قبل لاورينتس.

يذكر أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي الذي تأسس عام 1905 يعد هدفا لرجال الأعمال الطليان، حيث سبق وأن تقدم العديد منهم لشرائه، لكن ظروف طارئة كانت تعيق اتمام مثل هذه الصفقات.