مباراة.. بين "معاقين" تتحول إلى "ساحة حرب"

يبدو أن العصبية والعنف داخل ملاعب كرة القدم لا يقتصران على الأسوياء فقط، بل يمكن ببساطة أن تتحول مباراة "ودية" بين مجموعة من اللاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى معركة حقيقية.. يشترك فيها الجميع ويتمخّض عنها مصابون!.

هذا تماماً ما حدث خلال مباراة بين فريقين هولندي وبلجيكي مؤخراً، إذ كانت الأمور تسير على ما يرام وسط تنافس حاد بين مجموعة من اللاعبين الشغوفين الذين تحدوا اعاقتهم، ومارسوا لعبتهم المفضلة بساق واحدة، واستعاضوا عن الأخرى بـ"عكاز".

المعركة بدأت باحتكاك داخل أرض الملعب تحوّل إلى شجار بين لاعبي الفريقين، لكن سرعان ما تطور الأمر إلى عنف مفرط استُخدم فيه بعض اللاعبين "عكازهم" في ضرب منافسيهم.

كما دخل على الخط بعض المدربين والمرافقين من "الأسوياء" الذين اقتحموا أرض الملعب وبدأ كل واحد منهم في ضرب وركل الآخر بلا رحمة، ليضطر الحكم لإنهاء المباراة قبل الأوان.