مورينهو.. يعود رسمياً لتشلسي الإنجليزي

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي رسمياً عودة البرتغالي جوزيه مورينهو لتدريبه اعتباراً من الموسم المقبل، مؤكداً أنه أبرم عقداً معه يمتد لمدة أربع سنوات، ليتولى بذلك تدريب "البلوز" في حقبة ثانية بعدما سجل نجاحاً باهراً مع النادي بين عامي 2004 و2007.

ونقل الموقع الرسمي لتشلسي على شبكة الانترنت عن المدير التنفيذي للنادي رون غورلاي قوله إنه سعيد بعودة مورينهو مجدداً لتشلسي، ويتمنى له النجاح في مهمته وهي المضي قدماً في تحقيق النجاحات في المستقبل.

وأكد غورلاي أن مورينهو كان دائماً الخيار الأول بالنسبة لإدارة تشلسي التي تعتقد أنه الأقدر على تحقيق تطلعات جماهير النادي، بفضل شخصيته القوية وتمتعه بشعبية جارفة في النادي، مشيراً إلى أن الجميع في تشلسي يتطلع للعمل معه مرة أخرى.

وارتبط اسم مورينهو بنادي تشلسي منذ العام الماضي، وألمح أكثر من مرة إلى رغبته بالإشراف على الفريق رغم توليه في ذلك الوقت تدريب ريال مدريد، لكن عقب انفصاله عن النادي الإسباني مؤخراً أصبحت مسألة تعيينه مدرباً للنادي الإنجليزي مسألة وقت فقط.

وسبق لمورينهو أن حقق انجازات لن تنسي خلال فترة توليه تدريب تشلسي ما بين عامي 2004 و2007، منها بطولة الدوري الممتاز مرتين خلال موسمي 2004-2005 و2005-2006، وكذلك كأس رابطة المحترفين مرتين، وكأس الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

وكرر ثاني أفضل مدرب في العالم للعام المنصرم، نجاحاته مع إنتر ميلان، حيث نال لقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وكأس السوبر الإيطالي مرة، قبل أن يقود الفريق لإنجازه الأكبر بحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ومع ريال مدريد قلّ منسوب بطولات مورينهو، إذ أحرز مع الفريق لقب الدوري مرة واحدة، وكذلك بطولتي الكأس والسوبر، وأخفق في إحراز دوري الأبطال، قبل أن يغادره النادي الملكي مؤخراً من الباب الضيق وبسجل شحيح جداً من البطولات.

