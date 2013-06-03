نيستا.. يعيد للأذهان "نطحة" زيدان

أعاد المدافع الإيطالي المخضرم اليساندرو نيستا لاعب مونتريال إمباكت الكندي للأذهان نطحة قائد المنتخب الفرنسي زيدان الشهيرة لمدافع المنتخب الايطالي ماتيرازي في مونديال 2006، بعدما نطح لاعباً في فريق سبورتينغ كانساس ضمن مباريات الدوري الأميركي.



وحاول لاعب سبورتينغ الاعتداء على نيستا بعيداً عن ناظري حكم المباراة بعد أن حاول دهسه على يده. إلا أن الايطالي ثار في وجهه ونطحه على الفور, ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع ميلان السابق.



ويلعب نيستا في نادي مونتريال إمباكت الكندي الذي يلعب في الدوري الأميركي منذ أغسطس 2012 بعد أن وقع عقداً لمدة "18" شهراً مع النادي الكندي, بعدما قضى عشرة مواسم ناجحة مع ميلان الإيطالي أحرز من خلالها لقب دوري أبطال أوروبا "مرتين" والدوري الإيطالي "مرتين".