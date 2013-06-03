نيمار.. "يشعل" حماس جماهير برشلونة

وقع المهاجم البرازيلي الدولي الشاب نيمار دا سيلفا، اليوم الاثنين، عقدا مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ليلعب في صفوف الفريق لمدة خمس سنوات، بعدما اجتاز بنجاح الفحوص الطبية التي خضع لها في النادي الكتالوني.

وسافر نيمار إلى برشلونة، اليوم الاثنين، للخضوع للفحوص الطبية وتوقيع عقد الانضمام لصفوف الفريق قبل أن يقدمه النادي الكتالوني في وقت لاحق اليوم إلى وسائل الإعلام والمشجعين، حيث ينتظر حضور نحو 55 ألف مشجع في استاد "كامب نو" للترحيب باللاعب الجديد.

وانتظر بعض المشجعين لمدة تصل إلى أربع ساعات من أجل مشاهدة اللاعب لدى وصوله إلى النادي، وهو ما يبشر باستقبال تاريخي له في "كامب نو" ليكون أبرز استقبال لأي لاعب ينضم لبرشلونة على مدار التاريخ.

وينتظر أن يسيطر الإجهاد على نيمار (21 عاما) بعدما خاض المباراة الودية بين المنتخب البرازيلي ونظيره الإنجليزي منذ بدايتها وحتى نهايتها بالتعادل 2-2 في ريو دي جانيرو.

ويعود اللاعب، بعد تقديمه للمشجعين، إلى البرازيل مساء اليوم لاستكمال الاستعدادات مع منتخب بلاده لبطولة كأس القارات التي تستضيفها البرازيل من 15 إلى 30 يونيو الحالي.

ولم يتضح حتى الآن المقابل المالي الذي دفعه برشلونة إلى نادي سانتوس البرازيلي للاستغناء عن اللاعب، بينما تشير وسائل الإعلام إلى أن المقابل المالي يتراوح بين 50 و70 مليون يورو.

وأثار أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف بعض الشكوك في الأسبوع الماضي بشأن قدرة نيمار على التأقلم والتألق مع برشلونة داخل وخارج الملعب.

وأشار كرويف إلى أن نيمار لن يجيد اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الحالي، ولكن أندريس إنييستا نجم خط الوسط برشلونة لا يبالي بهذا الأمر.

وقال إنييستا: "اللاعبون العظماء يفهمون بعضهم البعض دائما. ميسي سيجعل من نيمار لاعبا أفضل، ونيمار سيجعل ميسي أفضل مما هو عليه. كرة القدم لعبة جماعية".



