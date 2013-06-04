إبراهيموفيتش: بيكهام أخذ "الشهرة".. وأنا أخذت "المال"

استغرب اللاعب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الشهرة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب الإنجليزي "المعتزل حديثاً" ديفيد بيكهام، والتي لاحظها من خلال مزاملته له ضمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في النصف الثاني من الموسم الكروي المنقضي (2012-2013).

وأقام إبراهيموفتيش، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بعد فوز منتخب بلده، مساء أمس الاثنين، ودياً على نظيره المقدوني (1-صفر) ونقلته العديد من المواقع الرياضية الفرنسية لتناول اللاعب السويدي العديد من المحطات في تجربته الأولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ابراهيموفيتش في رده على سؤال حول تعايشه مع الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام: "لم أشاهد في حياتي رجلاً يقوم بذلك العدد الهائل من الومضات الإشهارية .. أعتقد أنه يوجد أشخاص قد تواجدوا للعمل في الإشهار والبعض الآخر لا ". وذلك في إشارة من السويدي لقضاء الإنجليزي وقته، خلال الخمسة أشهر الماضية، في تسويق صورته أكثر من المشاركة في المباريات الرسمية لفريقه باريس سان جيرمان.

وعما إذا كان يحسد بيكهام على هذه الشهرة المميزة، رد النجم السويدي قائلا: "لا أبداً ...على أية حال فأنا أيضاً أتقاضى الكثير من المال".

ويقدر الراتب الذي يتقاضاه إبراهيموفيتش ضمن نادي باريس سان جيرمان بـ14.5 مليون يورو في السنة. وقد تألق المهاجم الدولي السويدي بشكل لافت في أول موسم له مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي وبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما توج بلقب هداف الدوري الفرنسي بمجموع 30 هدفاً وبلقب أفضل لاعب بفرنسا.

أما ديفيد بيكهام الذي انضم لنادي باريس سان جيرمان في شهر يناير الماضي فلم يشارك سوى في مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية للفريق و 8 مرات كلاعب بديل ولم يسجل خلالها أي هدف. وقد أعلن اعتزاله رياضة كرة القدم فور اختتام مسابقة الدوري الفرنسي.



