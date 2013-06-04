الفرنسي بلان يقترب من تدريب نادي روما الإيطالي

اقترب الفرنسي لوران بلان من تدريب نادي روما الإيطالي خلفاً لأوريليو اندريازولي الذي شغل رئاسة الإدارة الفنية للفريق، بشكل مؤقت منذ شهر يناير الماضي، بعد إقالة المدرب زدينيك زيمان.



وذكرت تقارير صحافية عدة إيطالية وفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني السابق لمنتخب "الديكة "قد التقى، مساء أمس الاثنين، بمسؤولي نادي العاصمة الايطالية للتباحث حول شروط العقد ولم تتبق سوى بعض الجزئيات لحسم الاتفاق.



وبحسب قناة "سكاي إيطاليا" فان المفاوضات بين الطرفين قد جرت في "ظروف جيدة" وأنهما قد اقتربا جداً من الاتفاق الرسمي على عقد لمدة سنتين.



ومن جهتها أوضحت جريدة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن مسؤولي نادي روما قد سارعوا بالاتصال بلوران بلان والتباحث معه حول تسلم مقاليد الإدارة الفنية للفريق، بعدما تأكدوا من استحالة استقطاب المدرب الحالي لنادي ميلان، الإيطالي ماسيميليانو أليغري.



وقد كان أليغري أبرز المرشحين لتدريب فريق روما، في ظل الأخبار التي راجت مؤخراً، حول رغبة رئيس نادي ميلان، سيليفيو بيرلسكوني الاستغناء عن خدماته، قبل أن يعلن النادي رسمياً، أمس الاثنين، تجديد الثقة في المدرب الذي قاد فريق "الروسينيري"لكسب تأشيرة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم المقبل بفضل احتلاله للمركز الثالث في ترتيب الدوري الايطالي للموسم المنقضي.



أما جريدة "لوباريزيان" الفرنسية فقد ذكرت أن بلان لم يفصل بعد في قراره النهائي بشأن تدريب نادي روما بحيث فضل انتظار ما ستقترحه عليه إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ومقارنتها بعرض مسؤولي الفريق الإيطالي، خاصة فيما يخص مدة العقد، إذ تجدر الاشارة في هذا الشأن أن نادي "ال بي اس جي" قد وضع لوران بلان ضمن القائمة المصغرة للمدربين المرشحين لخلافة المدير الفني الحالي، الايطالي كارلو أنشيلوتي، المقترب من الانضمام لريال مدريد الاسباني.



ويتواجد لوران بلان في "بطالة" منذ استقالته من رئاسة الإدارة الفنية لمنتخب فرنسا في يونيو 2012. وقد صرح، يوم الجمعة الماضي، لإذاعة "ار تي ل" الفرنسية أنه يحس "برغبة ملحة" في العودة لمزاولة مهنة التدريب بداية من الموسم الكروي المقبل.

