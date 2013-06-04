اليابان أول المتأهلين إلى مونديال البرازيل

أصبح منتخب اليابان لكرة القدم أول المتأهلين إلى مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفته أستراليا 1-1اليوم الثلاثاء في سايتاما، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في البرازيل عام 2014.

وضمن منتخب "الساموراي" الحلول بين أول مركزين في المجموعة الثانية، إذ رفع رصيده إلى "14" نقطة، مقابل"7" لكل من أستراليا والأردن الذي يرتاح في هذه الجولة ، و"6" نقاط لعمان التي تلتقي العراق "5" نقاط في وقت لاحق.

وكانت أستراليا في طريقها لتحقيق الفوز وإلحاق الخسارة الثانية باليابان بعد الأولى الصادمة أمام الأردن 1-2، عندما تقدمت بهدف تومي اور المتأخر(82)، لكن المضيف رد في الوقت القاتل من ركلة جزاء لنجمه كيسوكي هوندا (90+1).

يشار إلى أن أول وثاني المجموعتين الآسيويتين الأولى والثانية يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، على أن يلتقي صاحبا المركزين الثالث فيهما ذهاباً وإياباً في ملحق آسيوي، يخوض المتأهل فيه ملحقاً آخر أمام خامس أميركا الجنوبية ذهاباً وغياباً أيضا قبل العبور إلى البرازيل.

يذكر أن البرازيل تأهلت مباشرة إلى النهائيات كونها الدولة المضيفة.

عمان يبقى على آماله بالفوز على العراق





أبقى منتخب عمان على فرصته بالتأهل إلى مونديال البرازيل بفوزه الثمين على نظيره العراقي 1-صفر، اليوم الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس في مسقط في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل إسماعيل العجمي (45+3) هدف المباراة الوحيد لعمان التي رفعت رصيدها إلى 9 نقاط من 7 مباريات، وارتقت إلى المركز الثاني في المجموعة خلف اليابان التي تأهلت رسمياً بتعادلها مع أستراليا 1-1 فيما تجمد رصيد العراق عند خمس نقاط من ست مباريات في المركز الأخير.



ويعد الفوز خطوة مهمة لمنتخب عمان إن لم يكن لحجز البطاقة الثانية للمجموعة المؤهلة إلى المونديال مباشرة، فلخوض الملحق مع ثالث المجموعة الأولى، حيث سيعبر المتأهل منهما لمواجهة خامس أميركا الجنوبية في ملحق آخر لتحديد المنتخب الذي سيخوض غمار النهائيات في 2014.

ولم يسبق لمنتخب عمان أن تأهل الى نهائيات كأس العالم، في حين خاض منتخب العراق غمار مونديال 1986 في المكسيك.

وفي الجولة المقبلة في 11 الجاري، يلتقي الأردن مع أستراليا والعراق مع اليابان، في حين يخوض منتخب عمان مباراته الأخيرة في الجولة النهائية في ضيافة الأردن في 18 الجاري أيضاً.

قدم المنتخبان مباراة متوسطة المستوى كان فيها صاحب الأرض الأفضل فنيا حيث عرف كيف يتعامل مع المجريات وسط مساندة جماهيرية من نحو 30 ألف متفرج.

وأهدر منتخب عمان أكثر من فرصة لزيادة غلته من الأهداف في الوقت الذي لم يجد المنتخب العراقي الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى مرمى فائز الرشيدي حارس منتخب عمان الذي لعب أساسياً بدلاً من حارس ويغان الانجليزي علي الحبسي المصاب.

لعب المنتخبان بتحفظ في بداية الشوط الأول وانحصرت تحركاتهما في وسط الميدان مع أفضلية لمنتخب عمان في الاستحواذ على الكرة، لكن بقيت الخطورة معدومة على المرميين حتى الدقيقة 32 التي شهدت أول هجمة خطرة لإسماعيل العجمي عندما تسلم كرة من سعد سهيل وأرسلها فوق العارضة.

وكاد علاء عبد الزهرة يحرز هدفا للعراق إلا أن رائد ابراهيم تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية (39)، وسدد سلمان سيف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم(40).

وفي الوقت بدل الضائع، نفذ عيد الفارسي ركلة ركنية من الجهة اليمنى فارتقى لها إسماعيل العجمي وأكملها من دون رقابة من المدافعين حاول همام طارق إبعادها عن المرمى من دون أن ينجح.

وفي الشوط الثاني، بدأ العراق مهاجماً وكان الأكثر استحواذاً على الكرة وأجبر المنتخب العماني على التراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة التي كانت تسبب ازعاجا كبيرا لأسود الرافدين.

وكان بإمكان صاحب الأرض إضافة المزيد من الأهداف خصوصاً في الدقائق الأخيرة لولا تسرع لاعبيه، وتحديدا حين انفرد المقبالي وسدد بجوار القائم (87).

وسنحت فرصة للعراق لمعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حين سدد مصطفى كريم كرة قوية نجح الرشيدي في إبعادها.

العنابي يسقط في أرضه بهدف إيراني وآماله تتضاءل في بلوغ المونديال



عزز منتخب إيران آماله بالتأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد ان انتزع فوزا مهما على نظيره القطري في عقر داره 1-صفر، اليوم الثلاثاء، في الدوحة في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الرابع الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2014.

وسجل رضا قوشانجاد هدف المباراة في الدقيقة 66.



رفعت ايران رصيدها الى 10 نقاط وتبقى لها مباراتان مع لبنان في طهران وكوريا الجنوبية في سيول، وتجمد رصيد قطر عند 7 نقاط، وامامها مباراة واحدة مع اوزبكستان المتصدرة (11 نقطة) في طشقند، وتعقدت بالتالي فرصتها في التأهل المباشر.



ويتأهل اول وثاني المجموعة الى النهائيات مباشرة، في حين يلعب صاحب المركز الثالث مع ثالث المجموعة الثانية في ملحق آسيوي يعبر المتأهل منه لخوض ملحق آخر مع خامس اميركا الجنوبية قبل تحديد المنتخب الذي سيخوض غمار المونديال.



شاركت ايران في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، ولم يسبق لقطر ان نالت هذا الشرف حتى الان.



لم يشهد الشوط الاول اداء جيدا او فرصا كثيرة للفريقين، باستثناء بعض المحاولات منها كرة مرتدة وصلت الى يوسف احمد فانطلق بها ومررها الى حسن الهيدوس الذي سددها قوية ارتطمت بالعارضة الايرانية (31)، واخرى لعبد الكريم حسن الذي تخطى لاعبين وارسل كرة زاحفة بجوار القائم (35).



ظهرت خطورة المنتخب الايراني مرتين في هذا الشوط، الاولى من خطأ في الجهة اليسرى نفذه مسعود شجاعي لكن الحارس تصدى للكرة باطراف اصابعه وحولها الى ركنية (42)، ثم وصلت كرة الى بيجمان منتظري فاكملها برأسه ابعدها الحارس ايضا ببراعة بعد دقيقة واحدة.



كاد المنتخب الايراني يخطف هدفا مع الدقائق الاولى للشوط الثاني عندما وصلت كرة الي مسعود شجاعي المنفرد امام المرمي لكنه تباطأ في التسديد ليتدخل الظهير الايمن مصعب محمود في اللجظة المناسبة ويبعد الكرة الى ركنية (53)، ثم سنحت فرصة مماثلة للمنتخب القطري عبر عبد الكريم حسن الذي ابعد المدافعون الكرة من امامه (54).



وفي غفلة عن الدفاع القطري، وصلت كرة في العمق الى رضا قوشانجاد فانفرد بالمرمى وسددها زاحفة على يمين الحارس مسجلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.



أجرى فهد ثاني مدرب منتخب قطر تغييراته باشراك رأس الحربة ماجد محمد بدلا من لاعب الوسط الايسر عبد الكريم حسن (67)، ثم حامد اسماعيل مكان الهيدوس (69)، قبل ان يشرك المهاجم عبد القادر الياس بدلا من بوسف احمد (81).



كافح صاحب الارض لادراك التعادل، فيما تراجع منافسه للدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الصافرة النهائية للحكم السنغافولي عبد الملك عبد البشير.



لبنان وكوريا الجنوبية يتعادلان



تعادل منتخب لبنان لكرة القدم مع نظيره الكوري الجنوبي 1-1 اليوم الثلاثاء في بيروت في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الرابع الحاسم للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2014 في البرازيل.



وسجل حسن معتوق هدف الفوز في الدقيقة 12، وعادل تشي-وو كيم في الوقت بدل الضائع.



وانتزعت كوريا الجنوبية صدارة المجموعة رافعة رصيدها الى 11 نقطة، بفارق الاهداف امام اوزبكستان المتصدرة السابقة والتي ارتاحت في هذه الجولة، مقابل 7 نقاط لقطر، و5 نقاط للبنان.