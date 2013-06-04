ذهب ومرجان وياقوت أحمدك يا رب!

ربما تكون مصر الدولة الوحيدة علي مستوي العالم التي تعلن قبل اي دورة او بطولة عالمية عن عدد الميداليات التي ستفوز بها بعثتها..وغالبا ما تكون تلك التوقعات مضروبة..او لاتتحقق علي ارض الواقع والتاريخ خير شاهد علي ذلك..لندخل في كهف التبريرات المظلم ولجان التحقيق الوهمية..ولايجد اي جديد ونظل علي نفس الحال والمنوال حتي يحين موعد الدورة او البطولة الجديدة ويتكرر نفس السيناريو !!

كنت اتمني من رئيس اللجنة الاولمبية قبل ان يتكهن او يحدد عدد الميداليات التي ستفوز مصر بها واعلن انها 35 ميدالية متنوعة في اجمالي 22 لعبة..ان يعرض خريطة السياسة الرياضية المصرية المستقبلية ويوضح اسباب القصور بل والانهيار احيانا في لعبات كنا فيها عمالقة واصبحنا حاليا لاحول لنا فيها ولاقوة..التوقع امر سهل لن يحاسب عليه احد لاننا في دولة تعودت علي ذلك وكما قال رئيس اللجنة الاولمبية ردا علي كلمة وزير الرياضة بشأن مضاعفة المكافآت ان الدولة تقوم بواجبها تجاه كل الافراد دون تفرقة بانه تقليد متبع يحدث مع كل البعثات التي تسافر للمشاركة في الدورات العالمية!!

وهم بالفعل يتجاهلون انه تقليد متبع ان نعود بخفي حنين وربما خف واحد واحيانا نعود "حافيين" لانجد حنين او خفيه!!

مصر بلد ال90 مليون مواطن تبحث عن ذهبية واحدة ولاتحدث الا بالصدفة بعيدا عن الخطط والدراسات والمعسكرات والسفريات

كنت اتمني ان يكون احياء الضمير الغائب الذي نفتقده في كل المجالات هو شعار اللجنة الاولمبية خلال هذا المؤتمر الحنجوري الذي تحدث فيه وزيرا الرياضة والشباب وكذا مسئولو اللجنة الاولمبية بنفس الاسلوب القديم والشعارات الرنانة التي تلهب حماس الجميع محليا فقط وقبل السفر..ما زلنا نتبع نفس السياسة..ولعلنا الدولة الوحيدة ايضا التي تستبدل الانتماء والولاء والوطنية بمكافآت مالية..مع ان الفوز باي ميدالية هوواجب وطني مقدس..اننا في حاجة للضمير الغائب او المفقود حتي نحقق الطفرة لرفع اسم مصر بدلا من تحديد الالاف او الملايين لتكون هي الحافز..للاسف الكل يلعب علي وتيرة واحدة وسياسة بالية تربينا عليها ونربي الاجيال المقبلة عليها ايضا!!

هناك لعبات يا سادة تحت خط الفقر رغم ما تصرفه الدولة علي اتحاداتها من اجل رفع مستواها واستعادة امجادنا فيها مثل السلة والطائرة واليد..ولعبات اخري ابتعدنا فيها عن كل الخطوط وفي حاجة لمعجزة لنحقق فيها نتائج طيبة وليست ميداليات كالسباحة والعاب القوي والملاكمة بل والجمباز ايضا..ولعبات تقطع العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مثل التجديف مثلا مثلا والذي يرأسه رئيس اللجنة الاولمبية ولم نسمع يوما عن اي انجاز عالمي للتجديف في اي دورة او بطولة..ربما لانه لايوجد لدينا اي مسطحات مائية او فلايك لامؤاخذة !!

السادة رؤساء الاتحادات احتلوا المقاعد الاولي في صفوف المؤتمر الصحفي ونتمني بعد العودة الا يتخلفوا عن الجلوس في نفس الصفوف وكل رئيس اتحاد يحمل وسام شرف الميداليات التي فاز بها..ولاول مرة وزير الرياضة مع وزير الشباب والكل بيغني علي موال ام الدنيا والاسطوانات مشروخة لان الرياضة اللي فيها ريسين بتغرق!!!

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية

