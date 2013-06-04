قطبا ميلان.. "يتنافسان" لضم المغربي"بلهندة"

يتنافس قطبا ميلان للظفر بخدمات لاعب وسط نادي مونبليه الفرنسي المغربي يونس بلهندة، وذلك بحسب تأكيدات رئيس مونبليه لويس نيكولين الذي قال إن إدارة ناديه استلمت بالفعل 5 عروض رسمية من أجل لاعب وسطه يونس بلهندة.

وقال نيكولين في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية: "لقد أعطينا الموافقة المبدئية لـ 5 أندية وهم: اي سي ميلان، وإنتر ميلان، وأتليتكو مدريد الإسباني، وأستون فيلا الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، ولا توجد مشكلة الآن بالنسبة لنا, بلهندة لديه حرية اختيار النادي الذي يناسبه",مؤكدا أن قيمة اللاعب تتراوح بين 15 إلى 17 مليون يورو.

يذكر أن بلهندة أحرز 29 هدفا خلال 142 مشاركة مع فريقه الفرنسي، ويلعب كصانع ألعاب أو جناح، وتشبه طريقة لعبه طريقة لعب الدولي الفرنسي السابق روبرت بيريس بحسب مديره الفني رينيه غيرارد.