كرويف: "مورينهو" لن ينجح مع "تشلسي"

أكد أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو سيفشل في المستقبل، في إشارة منه للفترة التي سيشرف فيها على تدريب تشلسي الإنجليزي.



وقال كرويف في عموده الأسبوعي الذي تنشره صحيفة "دي تيليغراف" إن أيام مجد مورينهو انتهت بلا رجعة، بعد فشله في مسيرته التدريبية مع ريال مدريد.



وأضاف أن مورينهو حين أحس بفشله مع ريال مدريد وضع الأشخاص في مواجهة بعضهم البعض، ليؤكد أن كل الأمور ساءت معه، في إشارة منه لخلافاته مع بعض لاعبي الفريق.



وتطرق كرويف لبعض الأمور التي قام بها مورينهو حين كان مدربا لريال مدريد، موضحا أن الأخير كان يقاتل من أجل ثأر شخصي على حساب أبرز رموز النادي، الأمر الذي أثر على معنويات الفريق بل حطمها.



وتابع أن هذه الأسباب أدت لفشله مع ريال مدريد، لذلك فإنه لا يتوقع أن يحقق شيئا في المستقبل مع إعلان تدريبه لتشلسي مرة جديدة.



وهذه ليست المرة الأولى التي يُهاجم فيها كرويف مورينهو بالذات، فقد شن هجوما لاذعا الشهر الماضي، حين اتهم مورينهو بأن السبب وراء الموسم الكارثي والمتواضع الذي ظهر به ريال مدريد الموسم الماضي.



وأشار كرويف إلى أن سلوك مورينهو أثر على الجميع، وبالتالي تأثر الفريق وخرج الموسم الماضي من دون أي ألقاب.



تصريحات كرويف جاءت متزامنة مع إعلان تشلسي الإنجليزي تعاقده رسميا مع مورينهو، بعدما وقع عقدا لمدة أربع سنوات يقود فيها الفريق اللندني، بعد ست سنوات من رحيله عن النادي الإنجليزي بسبب خلافاته مع مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.



يذكر أن مورينهو قاد تشلسي خلال الفترة التي امتدت ما بين عامي 2004-2007، للتتويج بلقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.