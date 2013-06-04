لاعبة أسترالية تُبهر مئات الآلاف ..بهدفٍ عالمي!

خطفت اللاعبة الأسترالية "ليزا دي فانا" الأضواء خلال مباراة فريقها "سكاي بلو أف سي" أمام فريق "بوسطن برايكيرز" ضمن منافسات الدوري الأميركي الجديد للسيدات؛ وذلك بعد إحرازها هدفاً رائعاً من ركلة خلفية مزدوجة قلّما سُجل في ملاعب الكرة النسائية.



وأثبتت "دي فانا" -التي تم ترشحيها لجائزة أفضل لاعبة في العالم عام 2007- أن الأهداف الأكروباتية الرائعة لم تعد حكراً على الرجال، بعد أن سجّلت لفريقها "سكاي بلو أف سي" واحداً من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم النسائية، خلال مباراته أمام فريق "بوسطن برايكيرز"، والتي انتهت بتفوق الأول بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.



وقدّمت دي فانا (28 سنة) لمحة فنية رائعة عندما استقبلت عرضية إحدى زميلاتها، إذ أبرزت لياقتها البدنية العالية بركلة خلفية مزدوجة سكنت شباك "بوسطن برايكيرز".



وحظي الهدف الذي أحرزته "دي فانا"؛ باهتمام جماهيري لافت على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لَقِيَ هذا الهدف استحسان جماهيري واسع على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جذب أكثر من ربع مليون مشاهد على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" في الساعات الأولى لنشره، في الوقت الذي تناقله عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و "تويتر".



يُذكر أن "دي فانا" قد انضمت إلى فريق "سكاي بلو أف سي" الموسم الحالي قادمة من فريق "بيرث غلوري" الأسترالي، وسبق لها أن دافعت عن ألوان منتخبها الوطني النسوي الأسترالي منذ عام 2004، شاركت خلال تلك الفترة في 75 مناسبة، سجّلت فيها 26 هدفاً.



