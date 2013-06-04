"القيصر" لـ"هاينكس": لا "تدمر" تاريخك في ريال مدريد

نصح الرئيس الفخري بنادي بايرن ميونيخ ونجم الكرة الألمانية السابق فرانز بيكنباور، مواطنه يوب هاينكس بعدم الإقدام على خطوة تدريب ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية مؤخراً مع الفريق البافاري.

وقال بيكنباور إن موافقة هاينكس على تدريب ريال مدريد ستكون خطوة خاطئة من المدرب المخضرم، لاسيما بعد أن قاد بايرن للفوز بالبطولات الثلاثة خلال الموسم المنقضي، وهي إشارة توحي بأن "القيصر" يؤمن بعدم استطاعة مواطنه جلب البطولات للنادي الملكي.

وأضاف بيكنباور في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه لو نصح هاينكس بتدريب ريال مدريد فسيكون "عدواً" له في هذه الحالة، مشيراً إلى أن الأفضل بالنسبة له اعتزال التدريب، "أما في حالة تصميمه على الاستمرار فالأفضل تدريب أحد المنتخبات أو منصب المدير الرياضي لأحد الأندية".

وارتبط اسم هاينكس في الأيام الماضية بريال مدريد الذي يبحث عن خليفة للبرتغالي جوزيه مورينهو الذي عاد رسمياً لتشلسي الإنجليزي، بينما تردد أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو الأوفر حظاً بتولي المنصب خلال الساعات المقبلة.

وحقق المدرب الألماني المخضرم خلال الموسم الحالي إنجازاً تاريخاً غير مسبوق مع بايرن ميونيخ حينما قاده لإحراز الثلاثية المتمثلة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، قبل أن يغادر الفريق تاركاً المهمة لمدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا.



وأسبغ "القيصر" الألماني المديح على هاينكس خلال تصريحاته مؤكداً أنه يستحق أن يُقام له تمثالا تقديراً على ما حقق من إنجازات مع بايرن ميونيخ، وقال إن اعتزاله التدريب وهو في قمة المجد سيكون الخيار المثالي بالنسبة له.