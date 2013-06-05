جماهير "برشلونة".. تسخر من رئيس "ريال مدريد"

أطلقت جماهير نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، حملةً ساخرة للتهكم على رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز؛ وذلك على خلفية فشله في إقناع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالانتقال لفريقه في وقتٍ فضل فيه اللاعب الدفاع عن ألوان الفريق الكتالوني.

ووجدت جماهير "البلاوغرانا"، التي حضرت لاستقبال اللاعب المنضم حديثاً إلى برشلونة قادماً من سانتوس البرازيلي نظير 57 مليون يورو لمدة خمس سنوات، في انضمام المهاجم البرازيلي الشاب مادة للتندر من رئيس نادي ريال مدريد – الغريم الأزلي لنادي برشلونة-، السيد فلورنتينو بيريز، والذي حاول مراراً وتكراراً في خطف اللاعب البرازيلي من برشلونة.

وارتدى عدد كبير من جماهير "برشلونة" قناعاً يعكس ملامح الحزن لبيريز، في إشارة منها إلى الحالة المتردية التي يُعاني منها رئيس "اللوس بلانكوس" بعد توقيع اللاعب البرازيلي لبرشلونة.

ولم تكتفِ جماهير "البارسا" بارتداء ذلك القناع للتهكم من رئيس النادي الأكثر عراقة في إسبانيا، حيث رفعت عدة لافتات كُتب عليها "بيريز في مدريد، ولكن من دون نيمار" ، في تهكم واضح على "بيريز" بعد فشله في الظفر بخدمات "نيمار".

كما رفع جمهور الفريق المُتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لوحة أخرى كُتب عليها : "فلورنتينو، في مدريد لا بحر ولا نيمار"

وكان "نيمار" قد فضل الانتقال إلى برشلونة على الانضمام إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، إذ قدّم الفريق الكتالوني مبلغ 57 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد مع ناديه سانتوس، في الوقت الذي أبدى فيه نادي العاصمة الإسبانية استعداده لدفع مبلغ 100 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد.