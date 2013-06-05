حارس مانشستر يوناتيد غاضب من مدربه الجديد

عبر حارس مرمى مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي دافيد دي خيا عن حزنه الشديد من قرار المدير الفني الجديد للفريق ديفيد مويس، والقاضي بالاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى اريك ستيل.

وقال الاسباني دي خيا في تصريحات صحافية أنه شعر بالإحباط عندما علم بهذا القرار، لما يمثله ستيل من حضور قوي لديه، وما قدمه من مجهودات لتطوير مستواه مع الفريق.

وكان مويس قد أعلن الشهر الماضي عن الاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى اريك ستيل، ليعوضه مدرب حراس مرمى ايفرتون كريس وودز.

واعترف دي خيا أن ستيل أثر بصورة إيجابية على مستواه خلال الموسمين الماضيين، ما جعله يفوز بلقب أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وتأتي تصريحات دي خيا بعد أيام من تصريحات أخرى له، رحب فيها بالمدرب الجديد مويس الذي تولى تدريب مانشستر يوناتيد خلفاً للسير أليكس فيرغسون المعتزل نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة امتدت لنحو (27) عاماً.

وقال الحارس الإسباني إنه سعيد بوجود مويس على رأس الإدارة الفنية لمانشستر يوناتيد، ليكون تعويضا مثاليا عن رحيل فيرغسون عن عالم التدريب.

يذكر أن دي خيا كان يحظى بمعاملة خاصة من قبل المدرب السابق فيرغسون، حيث منحه الكثير من الفرص رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في موسمه الأول مع الفريق، ليتجاوز كل ذلك في الموسم اللاحق ويتأقلم مع الفريق، ويحقق لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الانجليزي، الى جانب اختياره الحارس الأساسي في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.