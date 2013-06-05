رئيس جنوى.. يتهجم على "صحافي" ويحطم كاميرته

تهجم رئيس نادي جنوى "الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي" انريكو برزيوسي على صحافي يعمل في صحيفة "ال سيكولو".



وأكد موقع "فوتبول" الإيطالي أن رئيس جنوى استشاط غضباً عندما علم أن الصحافي فاليرو اركيللو يريد أن يسأله عن الشائعات التي قالت أنه بصدد بيع ناديه إلى مالك نادي فاريسي الإيطالي انتونيو روساتي.



واعتدى انريكو على الصحفي بجنون, وأخذ منه كاميرا الفيديو بالقوة قبل أن يحطمها على الأرض أمام ناظري الصحافي الذي بدا وكأنه مغلوب على أمره.