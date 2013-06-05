قميص ليفربول يثير سخرية جماهيره

عبرت جماهير ليفربول الإنجليزي عن سخريتها وانتقادها لتصميم القميص الاحتياطي للفريق الذي سيرتديه في الموسم المقبل 2013-2014.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات الكثير من مشجعي ليفربول، تنتقد فيه التصميم الجديد والذي وصف بالعجيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه ليفربول عن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد، حيث لم يكن القميص الأساسي محل أي انتقاد أو سخرية، في حين كان النصيب الأكبر للسخرية من القميص الاحتياطي.

ونشر ليفربول عبر موقعه على شبكة الانترنت صورا للاعبي فريقه جيرارد، رينا، سواريزز وستوريدغ، وهم يرتدون القميص الأساسي والاحتياطي للفريق.

ويرتدي ليفربول الزي الأحمر ليكون القميص الأساسي له، حيث يوجد شعار النادي الطائر أعلى يمين القميص بدون إطار، في حين لوحظ رقم (96) تخليدا لضحايا مباراة ليفربول ويوفنتوس في نهائي عام 1985.

أما الزي الأبيض، فكان القميص الاحتياطي، وقد استوحى فيه بعض تصميمات ليفربول في فترة الثمانينات والتسعينات، كما ظهر وسط القميص شعلات نارية تحمل عبق الماضي لليفربول.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول بالزي الاحتياطي المباريات التي يلعبها خارج ملعبه أو التي يتعارض فيها مع ألوان الفريق الخصم.

يذكر أن شركة "اميركان جاينت وريور سبورتس" الأميركية توصلت لصناعة قمصان ليفربول بعد التعاقد معها عوضا عن شركة أديداس.

