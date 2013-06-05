كثير.. لكنهم يستاهلون

طالت السواليف.. وامتدت الحكايات.. وتواصلت التفاصيل والتوقعات.. الاتفاق لن يتنازل عن يحيى الشهري مهما كانت الأرقام.. ومهما تضخمت المغريات.. فهو ابن النادي.. وهو نجمه.. وهو عملاقه الصغير.. الكبير.. هذه كانت البداية. ثم قالوا بأن انتقاله إلى الأهلي هو الواقع الذي لا حياد عنه فالراقي.. لا يليق إلا للراقي.. ثم قالوا الاتحاد فهو في دور البناء والعودة إلى المنصات وعدته وعتاده هم الشباب الواعد.. الرائع.. والشهري أحدهم.. ثم توالت الأخبار واتسعت.. وأصبحت أكثر سخونة وإثارة.. فالنصر جاهز بعرض رسمي مهما كلف الأمر.. وأخيرا.. أكدوا بأن الهلال لن يترك الشهري يذهب لناد سواه. وأصبح الشهري يتصدر كل يوم واجهات الإعلام الرياضي.. واستطاع أن يتوسد اهتمامات.. الناس.. وذاكرة الوسط الرياضي كله فيحيى الشهري من الاتفاق.. ومصطفى بصاص من الأهلي.. وفهد المولد ومختار فلاتة من الاتحاد ونواف العابد من الهلال وإبراهيم غالب من النصر والمقهوي من الفتح وأحمد عطيف من الشباب يعتبرون الآن هم نجوم الواجهة الواعدة الذين يستحقون العروض الكبيرة.. والكبيرة جدا لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وهو محل حوار ومداولة هل هؤلاء النجوم يستحقون المبالغ التي تأتي لهم بالعروض.. وهل يحيى الشهري يستحق الثمانية والأربعين مليون ريال لقاء انتقاله إلى النصر؟!.

أنا من رأيي أن اللاعب يستحق تماما هذا المبلغ لأنه مع الأسماء التي ذكرتها آنفا يعتبرون من أرقى النجوم الواعدة الرائعة التي تحدث الفرق لأي فريق تتواجد ضمن صفوفه.. بل إنني مع الزميل الأستاذ عادل الملحم الذي أكد على أن المبلغ مستحق وأنه قد يرتفع أكثر في قادم الأيام.. وقال الزميل الأستاذ محمد البكيري بأن هذا هو السوق. إن يحيى الشهري يعتبر صفقة هائلة للنصر وسيشكل إضافة مدهشة للفريق.. وستندم الأندية التي ترددت في الدخول لشراء عقده واعتبرت أن المبلغ أكثر من المستحق خاصة أن النجوم المؤثرين والذين يحدثون الفرق ليسوا بالأعداد الكبيرة بل إنهم يعدون على أصابع اليدين. إنني مع المثل القائل (إن الغالي ثمنه فيه) وانظر ما فعل (سيزار) في الأهلي لقد قاد الأهلي إلى التوهج والإبداع وسجل أهدافا خرافية ويعتبر بلا أدنى جدال أفضل محترف أجنبي في ملاعبنا على الإطلاق.

وللحق فإن الأندية التي تستطيع أن تدخل في مثل هذه الصفقات الضخمة لن تزيد على ثلاثة أو أربعة على الأكثر وهذا غرم العمري يؤكد بأن واقع معظم الأندية المالي سيئ للغاية!!. ألف مبروك للنصر هذه الصفقة الناجحة جدا.. وألف مبروك للاعب الرائع يحيى الشهري.. ولا عزاء للصامتين.. المتفرجين.

ستار

•• هل يسارع الأهلي في التعاقد مع المدرب الذي سيقود فريق كرة القدم مبكرا.. أم تتواصل المفاوضات حتى يبدأ الموسم الجديد كالمعتاد؟!.

•• لأول مرة تحدث أحدهم من نادي الفتح قبل مباراة الإياب أمام الاتحاد وتوعد بسحق منافسهم بخمسة أهداف فانهزموا بالأربعة.. أتمنى أن تكون الأولى والأخيرة ليحافظ الفتح على محبة وتعاطف الجميع.

•• ليسمح لي الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي بأن أقول إن الموسم السابق لم يكن فاشلا للأهلي فقد حصد بطولات معظم الألعاب المختلفة وفي كرة القدم مازال يسجل حضوره في دور الثمانية الآسيوي ومن هزم الأهلي الإصابات ثم المدرب.

•• سيظل عضو شرف الاتحاد الفريق أسعد عبدالكريم وعضو الشرف المؤثر منصور البلوي هما روح الاتحاد حبا.. وعملا.. وعطاء..

نقلا عن "عكاظ" السعودية

