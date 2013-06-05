لاعب عربي مرشّح لتدعيم دفاع برشلونة

رجّحت تقارير صحافية إسبانية إمكانية سعي نادي برشلونة للتعاقد مع مدافع فالنسيا الدولي الفرنسي عادل رامي، الذي ينحدر من أصول مغربية، وكان قد أعلن عزمه الرحيل عن "الخفافيش" خلال الصيف المقبل بسبب اخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، أن النادي الكاتلوني يراقب باهتمام ما يجري في فالنسيا بشأن مستقبل ثلاثة من أبرز مدافعيه، وهم فضلاً عن رامي كل من الفرنسي جيريمي ماتيو وفيكتور رويز، والذين تطاردهم العديد من الأندية الأوروبية.



ونوهت الصحيفة إلى أن رامي يعتبر أكثر المطلوبين من قبل برشلونة، خصوصاً بعد تأكيد اللاعب رسمياً رحيله عن فريقه قريباً رغم أن عقده مع فالنسيا يمتد إلى عام 2015، لكنها أشارت كذلك إلى أن ارتباط ماتيو بعقد يمتد لعام 2014 قد يرجّح كفته.



وكان رامي قد أقر بوجود مفاوضات مع أندية عدة لارتداء قميص أحدها في الموسم المقبل، ومن بينها روما وانتر ميلان الإيطاليين، وقال إنه يريد الالتحاق بنادٍ كبير يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



كما ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مؤخراً بناديا مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، وهو ما لم يتم تأكيده من قبل اللاعب، علماً أن سعره يتراوح ما بين عشرة إلى 12 مليون يورو، وهو ما قد يشجع برشلونة على ضمه.



ويبحث بطل الدوري الإسباني عن لاعبين مناسبين لترميم دفاعاته المترهلة، وتناقلت الصحافة الإسبانية خلال الفترة الماضية العديد من الأسماء المرشحة للالتحاق بالفريق مثل الألماني ماتيس هوملز والبرازيليان تياغو سيلفا وديفيد لويز، بيد أن ارتفاع أسعار هؤلاء اللاعبين قد يحول دون جلبهم لملعب "كامب نو".