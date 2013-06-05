مانشستر يونايتد.. جاهز لاستعادة "رونالدو"

كشفت صحيفة إنجليزية، اليوم الأربعاء، النقاب عن خطة نادي مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي لاستعادة لاعبه البرتغالي السابق كريستانو رونالدو من نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "الصن" أن خطة اليوناتيد تتضمن دفع (65) مليون جنيه إسترليني إلى جانب أحد لاعبي مانشستر يوناتيد، دون الكشف عن هويته، لمصلحة ريال مدريد من أجل الاستغناء عن رونالدو الذي ينتهي عقده مع الريال في موسم 2015.



وذكرت أن مانشستر يونايتد يريد الإسراع في هذه الخطة، خصوصا مع التقارير الصحافية البرتغالية والاسبانية المؤكدة حول نية رنالدو عدم تجديد عقده مع النادي الملكي الذي ينتهي في موسم 2015.



وكان رئيس ريال مدريد فلورنتيو بيريز يحاول إقناع رونالدو لتجديد عقده مع الفريق، لكن الأخير رفض هذا الأمر، في الوقت الذي خرج فيه رئيس ريال مدريد بتصريحات صحافية يؤكد فيها أن رونالدو سيعتزل في ريال مدريد.



ويريد مانشستر يوناتيد العمل على استعادة رونالدو الذي رحل عن صفوفه في صيف 2009 صوب ريال مدريد في صفقة قياسية جعلت رونالدو اللاعب الأغلى في التاريخ مقابل (80)مليون جنيه إسترليني.



وأجمعت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية مؤخرا، عن أن رونالدو سيعود لا محالة لصفوف فريقه القديم مانشستر يوناتيد، وما دعم ذلك رفض البرتغالي تجديد تعاقده مع ريال مدريد الذي حاول بكل السبل التجديد لرونالدو تحسبا من بيعه في صفقة انتقال مجانية.



و ذكرت نفس التقارير أن مانشستر يوناتيد يسعى أيضا لتأمين المبلغ المرصود لاستعادة رونالدو، من خلال بيع عدد من لاعبيه كلويس ناني، وروني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة للاعبين آخرين اقل وزنا منهم.



ودافع رونالدو عن ألوان مانشستر يوناتيد الانجليزي لست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009 تخللتها نجاحات عدة، حيث حقق معه لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، بالإضافة لفوزه بكأس إنجلترا مرة واحدة وكأس رابطة المحترفين مرتين، فضلاً عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولة الدرع الخيرية مرة واحدة.



