مورينهو.. يطلب من "تشلسي" خمسة لاعبين بـ"الاسم"

طلب المدير الفني الجديد لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو خمسة لاعبين بالاسم من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية، أن المدرب البرتغالي لا يريد إضاعة الوقت وطلب على وجه السرعة من إدارة تشلسي التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من أجل ضمهم للفريق استعدادا للمنافسة على مختلف الجبهات الموسم المقبل.

وجاء مهاجم فيورنتينا الايطالي ستيفيان يوفيتتش كأول الأسماء التي يريدها مورينهو، وهو المهاجم الذي تتصارع عليه أندية عدة من بينها يوفنتوس الايطالي وأرسنال الانجليزي من أجل التعاقد معه، خصوصا وأن النادي الايطالي طلب (30) مليون يورو للاستغناء عنه.

وبرز اسم المهاجم البوسني ادين دجيكو مهاجم مانشستر سيتي، كطلب ثاني يريده مورينهو لتدعيم هجوم الفريق، مع الاشارة إلى أن مان سيتي يريد الاستغناء عن دجيكو ولكن مقابل صفقة تبادلية مع نابولي الايطالي لجلب مهاجمه الاورغوياني كافاني.

أما اللاعب الثالث فهو لاعب وسط روما الايطالي دانييلي دي روسي الذي يريد ناديه التخلي عنه بعدما فشل في تقديم المأمول منه هذا الموسم.

ووضع مورينهو المدافع الفرنسي الياكيم مانجلا لاعب بورتو ليكون ضمن قائمته الخماسية، وينضم اليه البرازيلي فرناندينهو لاعب وسط شاختار دونيتسك، والذي يسعى مانشستر سيتي لضمه أيضا.

يذكر أن مورينهو كان قد وقع أمس عقدا لتدريب تشلسي لمدة أربعة مواسم، ليعود بعد سنوات لقيادة تشلسي الذي سبق وأن أشرف على تدريبه خلال الفترة التي امتدت ما بين عامي 2004-2007، وقاده للتتويج بلقبين في الدوري الانجليزي، ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.