مورينهو.. يفتح "النار" على "رونالدو"

شن المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، هجوماً غير مسبوق على مواطنه وهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وقال إنه لا يتقبل النقد، ويعتقد أنه يعرف كل شيء ولا يحتاج إلى توجهات ونصائح المدربين.

وتحدث مورينهو، الذي عاد مؤخراً إلى تشلسي الإنجليزي بعد أن أمضى ثلاثة مواسم مع ريال مدريد لبرنامج "بونتو بيلوتا" الشهير عن رونالدو، مؤكداً أنه لاعب رائع، لكن لديه مشكلة واحدة وهي أنه لا يتقبل النقد من وجهة نظر تكتيكية، ويظن أنه يعرف كل شيء.

وأضاف أن رونالدو أمضى ثلاثة مواسم رائعة تحت إشرافه، وربما تكون الأفضل في مسيرته الكروية، بعد أن وجد له طريقة خططية تمكّنه من إبراز مهاراته، لكن مشكلته تمكن في اعتقاده بأن مدربه لا يمكن أن يساعده في تطوير مستواه، وأنه يعرف كل شيء.

وتطرق مورينهو إلى علاقته مع مواطنه الآخر كليبر بيبي، والذي نشبت خلافات واضحة معه في الفترة الأخيرة من وجوده على رأس الجهاز الفني للريال، وقال إنه هو من قاتل من أجل استمراره في الفريق ورفع راتبه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بأن بيبي خانه حينما ساند الحارس إيكر كاسياس في أزمته الشهيرة معه، رفض مورينهو الجواب، وقال إنه لا يعرف ما إذا كان بيبي خائناً بنظره أم لا، مشيراً إلى أن سبب إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق كان تألق الفرنسي رافائيل فاران الذي يصغره بـ13 عاماً.

وأبدى المدرب البرتغالي رضاه عن التجربة التي أمضاها مع ريال مدريد. وقال إن سبب مغادرته ليست له علاقة بالضغط الذي تعرض له، موجهاً شكره لرئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي أصر على جلبه قبل ثلاثة أعوام، وكذلك لمساعده ايتور كارنكا.