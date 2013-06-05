موناكو يغري تشلسي للتخلص من جون تيري

يواصل نادي موناكو مساعيه لاستقطاب نجوم كرة القدم العالمية، قصد لعب الأدوار الرئيسية في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم المقبل، فبعد ضمه في الأيام القليلة الماضية، كلا من مهاجمي منتخب كولومبيا راماديل فالكاو وجيمس رودريغيز، ومتوسط الميدان البرتغالي جواو موتينهو ومواطنه المدافع كالرفالهو، فان فريق الإمارة أضحى يطارد حالياً مدافع نادي تشلسي الانجليزي، جون تيري.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نادي موناكو مستعد لاقتراح مبلغ 8 ملايين يورو على إدارة نادي تشلسي لتسريح مدافع فريقها جون تيري الذي لا يزال مرتبط معها بعقد إلى غاية يونيو 2014.

وأشارت نفس الصحيفة أن هذا المبلغ قد يكون كافياً لإغراء مسؤولي تشلسي على التخلي عن لاعبها الدولي، خاصة في ظل عدم تحمس المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي جوزيه مورينهو، في الاعتماد على تيري في الموسم المقبل.

كما عرض موناكو على جون تيري عقدا لمدة سنتين مع راتب بقيمة 175 ألف يورو أسبوعياً خالٍ من الضرائب".



ولكن، وبحسب موقع "ماكسي فوت" الفرنسي، فان هذا الراتب يبدو بعيداً عن الأجرة الخيالية التي اقترحها نادي غلطة سراي التركي على المدافع الانجليزي، والمقدرة بـ240 ألف يورو في الأسبوع".

ويعد نادي موناكو الفريق الوحيد لإمارة موناكو، المستقلة ذاتياً عن فرنسا. وقد هبط قبل سنتين إلى الدرجة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم، ولكنه ضمن رسمياً العودة إلى الدرجة الأولى ( ليغ1)بعد تصدره ترتيب الدوري الدرجة الثانية.

والملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف هو مالك ورئيس نادي موناكو منذ شهر ديسمبر 2011. وقد فضل الاستقرار في هذه الإمارة الصغيرة بسبب الإعفاء الضريبي الذي تتميز به مقارنة ببقية بلدان العالم