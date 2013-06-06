الإسباني نافاس.. يكشف "سر" انتقاله لمانشستر سيتي

كشف الدولي الإسباني خيسوس نافاس المنتقل حديثا لصفوف مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي عن السبب الحقيقي وراء انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي، وتحديدا مع مانشستر سيتي.

ونقلت صحيفة "الميرور" الإنجليزية عن نافاس قوله إنه أراد اللعب في إنجلترا من أجل تعلم اللغة الإنجليزية التي يحبها بشكل كبير.

وأضاف نافاس -27 عاما - أنه كان يحاول باستمرار تعلم اللغة الإنجليزية من خلال متابعة لبعض القنوات الإنجليزية لكنه فشل، موضحا أن الفرصة جاءت أخيرا لكي يتعلم هذه اللغة في بلادها.

وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاقد مع مانشستر سيتي، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بمحض إرادته ووفق ما يريد هو ليكون بين صفوف الفريق الإنجليزي.

واعترف نافاس باهتمام ريال مدريد لضمه لصفوفه، وأن هذا الأمر لم يغير شيئا من قراره بالانضمام لمانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن عن أولى صفقاته الصيفية بضم الجناح الدولي خيسوس نافاس قادما من إشبيلية لإسبانيا، دون الكشف عن القيمة المادية للصفقة التي قدرتها بعض التقارير الصحافية بنحو (20) مليون يورو.

ويعد نافاس من أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني، كما نجح على المستوى الدولي في الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010، علاوة على أنه سيشارك مع المنتخب في كأس القارات التي تستضيفها البرازيل خلال الأسبوع المقبل.

ويملك نافاس نجاحات أخرى مع ناديه إشبيلية الذي ترعرع في صفوفه، حيث توج معه بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين عامي 2006 و2007 .