البرازيلي ايلتون لـ"النصراويين": اطمئنوا.. إصابتي بسيطة

طمأن البرازيلي ايلتون براندو جماهير ناديه الجديد النصر السعودي على إصابته التي تعرض لها الأسبوع الماضي مع فريقه ناوتيشو في الدوري البرازيلي.

وكانت جماهير النصر قد أبدت قلقها بعد الأنباء الإعلامية التي أكدت تعرض ايلتون لإصابة خطيرة إلا أن الأخير نفى صحة هذه الأنباء عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية"، وقال: "الإصابة ليست قوية.. وهي عبارة عن كدمة.. وأنتظر أن يعطيني الجهاز الطبي الإذن في العودة للتدريبات اعتباراً من غد بعد زوال الآلام تماماً.. وسأبدأ في لمس الكرة يوم الأحد المقبل مع الفريق".

وأبدا ايلتون سعادته بالانضمام لنادي النصر، مؤكداً بأن جماهيره تمتلك الحماس وقال: "سعيد بالانضمام لفريق كبير يملك جماهير كبيرة.. آمل أن أقدم لهم ما يرضيهم من خلال الحصول على البطولات.