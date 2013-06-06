يبدو أنه كُتب علي الكرة المصرية أن تبقى على خصومة دائمة مع بطولة الكونفدرالية التي لم تعانق لقبها حتي الآن. وجاء خروج إنبي والإسماعيلي من النسخة الحالية ليؤكد تلك المقولة لتنحصر طموحات الكرة المصرية. إفريقياً. في سفيريها الأهلي والزمالك اللذين يشاركان في دوري المجموعتين ببطولة دوري الأبطال.



وحقيقة الأمر فإن الإسماعيلي خرج من البطولة يوم أن خسر أمام البنزرتي في تونس بثلاثية نظيفة صعّبت كثيراً من مهمة الدراويش في لقاء الإياب فلم يتمكنوا إلا من الفوز بهدف يتيم .ليواصل الإسماعيلي مسلسل السقوط خارجياً. فبعد الخروج من دوري أبطال العرب علي يد إتحاد شباب الجزائر. يتفرغ الدراويش للبطواتين المحليتين. الدوري والكأس. لعلهما يعوضانه عن الخسائر الخارجية .



أما إنبي فقد خرج بشرف. حيث فاز في لقاء الإياب أمام سان جورج الاثيوبي بثلاثة أهداف لهدف. فلم يعوض خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة. لينتهي مشوار إنبي الإفريقي .



وكأن البنزرتي وسان جورج ضحايا الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا أرادا أن ينتقما من الكرة المصرية بإبعاد الإسماعيلي وإنبي من بطولة الكونفدرالية التي تستحق أن يمنحها المصريون لقب "البطولة المستحيلة".

***

تمنيت أن تسهم قرعة المربع الذهبي لتحديد هوية بطل دوري 2013 في التخفيف من حالة الاحتقان لدي الجماهير المصرية بدلاً من تأجيجها. بوضع الأهلي في مواجهة الزمالك في بداية المربع. وليس في نهايته. لأن وضع مباراة الأهلي والزمالك في نهاية المربع من شأنه أن يشعل الموقف بين جماهير الناديين. لأن من الممكن جداً أن تساوي تلك المباراة بطولة الدوري. حيث لاتعويض .



وتوقعت أن تلجأ لجنة المسابقات إلي القرعة الموجهة لوضع مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولي للمربع. لننهي ذلك "الكابوس" مبكراً وبأقل خسائر ممكنة.

وربك يستر.!

***

صعود المنيا للدوري الممتاز على حساب أسوان بمثابة فرصة للاهتمام بالكرة الصعيدية التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة. ولعل وجود رئيس "صعيدي" علي رأس اتحاد الكرة من شأنه أن يحوّل الآمال والطموحات إلى واقع ملموس يضع كرة الصعيد على خارطة الكرة المصرية بقوة. لا أن تكون مجرد "ضيف شرف" غير مرغوب فيه .!

***

مورينهو عاد إلى قواعده سالما في تشيلسي. بعد تجربة مع ريال مدريد كان الموسم المنصرم أسوأ ما فيها. بل قد يكون أسوأ موسم في تاريخ "الاسبشيال وان". بينما انتهت مهمة هاينكس مدرب البايرن مع الفريق البافاري عقب تحقيق ثلاثية تاريخية. بالفوز بلقب الدوري وبلقب الكأس وبدوري أبطال أوروبا. وهي إنجازات من شأنها أن تضع جوارديولا خليفة هاينكس فوق صفيح ساخن . !

نقلا عن "الجمهورية" المصرية