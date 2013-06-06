الدوري الإنجليزي.. "الأغنى" أوروبياً

تربع الدوري الإنجليزي لكرة القدم على عرش الدوريات الأوروبية من حيث العائدات المالية التي تحققها تلك الدوريات في الدول الخمس الكبرى ( إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا ، فرنسا)، حيث تعتمد عائدات كرة القدم الأوروبية بشكل أساسي على هذه الدوريات الخمس الكبرى.

وقالت مؤسسة "ديلويت" الاستشارية في دراستها السنوية حول عائدات كرة القدم: "إن الدوري الإنجليزي احتل مركز الصدارة متقدما على الدوري الألماني بفارق مليار يورو الذي حل في المركز الثاني".

ويأتي الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" فى المركز الأول بحصيلة إيرادات تصل إلى (2.9) مليار يورو، أى ما يعادل (16% ) أكثر من نسخته السابقة.

واحتل الدوري الألماني "البوندسليغا" الوصافة بواقع 1.9 مليار يورو (أي ما يعادل 7% أكثر من موسم 2010-2011).

وجاء الدوري الإسباني في المرتبة الثالثة، بحصيلة إيرادات وصلت لـ (1.8) مليار يورو، بينما احتل الدوري الإيطالي المرتبة الرابعة بواقع (1.6) مليار يورو، في حين جاء الدوري الفرنسي خامسا بحصيلة إيرادات وصلت إلى (1.1) مليار يورو.



واعتلى الدوري الإنجليزي الشهير بلقب "البريميرليغ" الصدارة بفضل البث التلفزيوني الذي منحه (50%) من صافي الأرباح، بينما تقدم الدوري الألماني الشهير بلقب "البوندسليغا" بفضل تقارب مستوى أجور اللاعبين، ومن ناحية الحضور الجماهيري.

وتوقعت المؤسسة الاستشارية أن تزداد إيرادت الدوري الإنجليزي خلال السنوات المقبلة، خصوصا في ظل الصفقات التلفزيونية المربحة التي يبرمها الإنجليز بشكل متواصل.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الدوريات الأوروبية من تضخم أجور اللاعبين، تحاول أندية الدوري الانجليزي الحفاظ على نسب الأجور ما بين (70 -75 %) ، مع العلم أن الأجور ارتفعت بصورة ملحوظة في الدوري الإنجليزي موسم ٢٠١٢/٢٠١١ بنسبة (16%) عن مستوى أجور اللاعبين في موسم ٢٠١١/٢٠١٠.

وتفوق الدوري الألماني من ناحية أرباح الحضور الجماهيري بنسبة (5%) عن الدوري الإنجليزي الذي حل ثانيا وبفارق (10) آلاف متفرج فقط.