بولت: "بالوتيلي" شخص "عدواني" وأنا "أكرهه"

اعترف العداء الجامايكي اوسين بولت بكرهه للإيطالي بالوتيلي مهاجم ميلان، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة ( تي جي وان) الايطالية خلال حضوره لأحد السباقات في العاصمة روما.

وقال بولت: "بالوتيلي لاعب رائع ولكني أراه عدوانياً, أعلم انه لم يضيع ركلة جزاء في حياته وقد قابلته مرتين قبل ذلك ولكني أعترف أني لم أحبه".

فيما جاء رد اللاعب الايطالي صاحب الأصول الغانية سريعا على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا": "بولت يجب أن تعرف الناس أولاً قبل أن تحكم عليهم ، فما قلته عني ليس شيئا طيبا على الإطلاق".