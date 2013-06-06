ريبيري يجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2017

جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عقد مهاجمه الدولي الفرنسي فرانك ريبيري حتى يونيو عام 2017 كما أعلن النادي البافاري اليوم الخميس.



وكان ريبيري (30 عاما) وصل إلى بايرن عام 2007 قادما من مرسيليا، وقد أحرز في صفوفه خلال الموسم الحالي ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).



وقال ريبيري: "أنا سعيد بالبقاء في صفوف بايرن ميونيخ. لقد سبق لي أن وعدت أنصار النادي بأنني سأبقى هنا وقد تم توقيع العقد رسميا الآن".



وأضاف "بالنسبة لي ولعائلتي أصبح بايرن ميونيخ بمثابة البيت الثاني، وأنا واثق بأن الفريق سيحصد المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".



وأعلن بايرن ميونيخ أيضا تمديد عقد مدافعه البلجيكي دانيال فان بويتن لموسم آخر حتى يونيو عام 2014".



وقال رئيس النادي كارل هاينتس رومينيغه: "نحن سعداء لمواصلة المغامرة مع عنصرين أساسيين في الفريق. قام كل من فرانك ودانيال بأشياء رائعة خلال المواسم الماضية، واستطعنا الاعتماد عليهما كثيرا ودائما ما صنعا الفارق".