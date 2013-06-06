عودة مورينهو لـ"تشلسي" فرصة لتعويض "فشله" في إسبانيا

كشفت دراسة بحثية أن عودة البرتغالي جوزيه مورينهو لتدريب تشلسي الإنجليزي، ستكون بمثابة الفرصة الحقيقية لإصلاح صورة المدرب البرتغالي التي اهتزت بشكل كبير بعد فشله مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.



وقالت مؤسسة "ريبوكوم" المتخصصة في التسويق والأبحاث إن شعبية مورينهو في تشلسي والتي تزيد عن ريال مدريد بـ (40%)، سوف تساعده بشكل كبير للعودة لوضعه الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أن مورينهو محبوب بشكل كبير في أوساط النادي الإنجليزي ومشجعيه، وهذا الأمر سيكون دافعا لمورينهو لتحقيق النجاح الذي ينتظره هو شخصيا وجماهير ناديه، وبالتالي إعادة بناء صورته الشخصية والعودة بقوة لشاشات التلفاز حول العالم، ولوحات الإعلانات التي ستزخر باسمه وصوره كما كان في السابق.

وكان مورينهو قد ترك ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، بعدما فشل بالتتويج بأي بطولة معه، بالإضافة للخلافات التي دبت بينه وبين عدد من لاعبي النادي، ما دفعه لإنهاء تعاقده والعودة إلى إنجلترا لتدريب تشلسي.

وتعيش جماهير تشلسي اللندني فرحة غامرة بعدما تم الإعلان، الاثنين الماضي، عن عودة مورينهو رسميا لتدريب الفريق مرة أخرى، وهي تمني النفس بعودة قوية لتشلسي مثلما التي بدأها مورينهو مع الفريق إبان توليه تدريبه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004-2007.

يذكر أن مورينهو سبق وأن توج مع تشلسي ببطولتي دوري وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبل رحيله في 2007 ، وهو إنجاز حرم منه الفريق على مدار عقود طويلة.