فان بيرسي: مانشستر سينجح بدون "فيرغسون"

لم تمض أيام قليلة على التصريحات التي خرج بها مهاجم منتخب هولندا ومانشستر يوناتيد الانجليزي روبين فان بيرسي يشيد من خلالها بالمدير الفني المعتزل السير أليكس فيرغسون، حتى عاد المهاجم الهولندي بتصريحات مثيرة بحق فيرغسون.

فقد نقل الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم على شبكة الانترنت عن فان بيرسي قوله بأن مانشستر يوناتيد بإمكانه تحقيق النجاحات بشكل أكبر مما كان تحت قيادة فيرغسون الذي اعتزل التدريب بعد (27) عاما على رأس الادارة الفنية لمانشستر يوناتيد.

وقال فان بيرسي أن بوسعه وزملائه في مانشستر يوناتيد تحقيق انجازات أكبر، موضحا أن تغير الجهاز الفني بقيادة ديفيد مويس، يجعل الجميع في تحد جديد.

وكان المهاجم الهولندي قد أثنى قبل أيام على المجهودات الرائعة التي بذلها مدربه المعتزل السير أليكس فيرغسون، مشيراً إلى أنه تأثر بشكل كبير بالفترة التي لعب فيها تحت اشرافه.

واعترف فان بيرسي بأن فيرغسون أثر فيه بشكل لم يسبق له مثيل في حياته الكروية، موضحا أن علاقته به كانت أكبر مما توقع هو بالذات.

وكشف المهاجم الهولندي على أن العلاقة بينه وبين فيرغسون لم تكن من الناحية التدريبية فقط، بل من خلال الطريقة التي كان يتعامل فيها معه ومع اللاعبين على المستوى الشخصي.



وأضاف أنه قضى عاما واحدا تحت قيادة فيرغسون، لكن هذا العام رسخ لديه وللاعبي مانشستر يوناتيد عقلية الفوز التي كانت دوما حاضرة في اجتماعات الفريق.

يذكر أن فان بيرسي انتقل الموسم قبل الماضي من أرسنال لمانشستر يوناتيد، ونجح في الفوز معه بلقب الدوري الانجليزي للمرة الـ20 في تاريخ الشياطين الحمر.